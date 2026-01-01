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-10 %
GreenBean Titan 280 BABY STEEL cтойка-тренога
GreenBean Titan 280 BABY STEEL cтойка-тренога
GreenBean Titan 280 BABY STEEL cтойка-тренога
GreenBean Titan 280 BABY STEEL cтойка-тренога
GreenBean Titan 280 BABY STEEL cтойка-тренога

GreenBean Titan 280 BABY STEEL cтойка-тренога

GreenBean
Артикул: DAN-5414

Стойка-тренога GreenBean Titan 280 BABY STEEL.

Стальная трехсекционная стойка с пружинным амортизатором для установки студийного оборудования весом до 11 кг. Имеет стальной крепежный адаптер 5/8" baby. Рабочая высота 104-280 см. Оборудована шаровой мини-головой для установки цифровых фото- и видеокамер. Вес - 2,6 кг.

Описание

Надежная трехсекционная стальная стойка с хромированным покрытием, которое защищает конструкцию от механических повреждений и коррозии, увеличивая срок службы. Секции колонны фиксируются винтовыми зажимами.

Стальной адаптер-шпигот диаметром 5/8" baby имеет резьбовое отверстие 1/4".

Механизм пружинной амортизации обеспечивает безопасную эксплуатацию и предохраняет оборудование от повреждений.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка - 11 кг
  • количество секций - 3
  • максимальная высота - 280 см
  • минимальная высота - 104 см
  • размах треноги - 100 см в окружности
  • длина в сложенном виде - 104 см
  • диаметр секций - 25/30/35 мм
  • диаметр ног - 22 мм
  • установочные адаптеры - шаровая миниголова, шпигот 5/8" baby с отверстием 1/4"
  • амортизация - пружинная
  • материал стойки - сталь
  • зажимы-фиксаторы - винтовые
  • вес - 2,6 кг

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