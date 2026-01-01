GreenBean Titan 280 BABY STEEL cтойка-тренога

Надежная трехсекционная стальная стойка с хромированным покрытием, которое защищает конструкцию от механических повреждений и коррозии, увеличивая срок службы. Секции колонны фиксируются винтовыми зажимами.
Стальной адаптер-шпигот диаметром 5/8" baby имеет резьбовое отверстие 1/4".
Механизм пружинной амортизации обеспечивает безопасную эксплуатацию и предохраняет оборудование от повреждений.
Характеристики:
- максимальная нагрузка - 11 кг
- количество секций - 3
- максимальная высота - 280 см
- минимальная высота - 104 см
- размах треноги - 100 см в окружности
- длина в сложенном виде - 104 см
- диаметр секций - 25/30/35 мм
- диаметр ног - 22 мм
- установочные адаптеры - шаровая миниголова, шпигот 5/8" baby с отверстием 1/4"
- амортизация - пружинная
- материал стойки - сталь
- зажимы-фиксаторы - винтовые
- вес - 2,6 кг