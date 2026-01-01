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Grifon PL 35 светодиодный осветитель с пультом ду
Grifon PL 35 светодиодный осветитель с пультом ду
Grifon PL 35 светодиодный осветитель с пультом ду

Grifon PL 35 светодиодный осветитель с пультом ду

Grifon
Артикул: DAN-9284

Grifon PL 35 светодиодный осветитель с пультом ду.

Светодиодный осветитель LED Grifon PL 35 - легкий и тонкий светодиодный осветитель для любых видов фото и видеосъемки. Технология LED осветителя предусматривает полное отсутствие мерцания света при съемке.  Прибор комплектуется пультом дистанционного управления. Осветитель имеет регулировку цветовой температуры от 2700 до 5500К.

Описание

Характеристики: 

  • Индекс цветопередачи CRI - более 90 %.
  • Сила светового потока - 3000 лм.
  • Регулировка мощности светового потока – плавная, 1 – 100 % с шагом 1 %.
  • Цветовая температура - 2700-5500 К
  • Размер - 22х30х1,5
  • Вес - 0,6 кг

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