Характеристики:
- Индекс цветопередачи CRI - более 90 %.
- Сила светового потока - 3000 лм.
- Регулировка мощности светового потока – плавная, 1 – 100 % с шагом 1 %.
- Цветовая температура - 2700-5500 К
- Размер - 22х30х1,5
- Вес - 0,6 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon PL 35 светодиодный осветитель с пультом ду.
Светодиодный осветитель LED Grifon PL 35 - легкий и тонкий светодиодный осветитель для любых видов фото и видеосъемки. Технология LED осветителя предусматривает полное отсутствие мерцания света при съемке. Прибор комплектуется пультом дистанционного управления. Осветитель имеет регулировку цветовой температуры от 2700 до 5500К.
Характеристики:
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Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.
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Светодиодная лампа Fotokvant BLD-60.
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