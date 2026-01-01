Grifon PL 35 светодиодный осветитель с пультом ду.

Арт. MTG-1434

Fotokvant RCL-S2+FLH-05 металлический зажим-струбцина со студиный адапетром-пальцем 16 мм.

Комплект состоит из Fotokvant RCL-S2 металлический зажим-струбцина, Fotokvant FLH-05-ST переходник из нержавейки 16 мм с винтовым креплением 1/4"-3/8" и Fotokvant FLH-05-ST переходник из нержавейки 16 мм с винтовым креплением 1/4"-3/8".

Комплект предназначен для организации крепления различного оборудования в студии и дома. Струбцина может крепиться к трубам с диаметром от 10 до 41 мм и плоским поверхностям толщиной до 40 мм. Вес нагрузки до 2 кг. Переходник Fotokvant FLH-05-ST имеет 2-е резьбы и может вкручиваться в струбцину в любое из имеющихся на корпусе.