Cullmann CUlight FR 60N накамерная фотовспышка для Nikon

Характеристики:
- ведущее число - 60 при ISO 100/200 мм для больших расстояний
- беспроводная передача радиосигнала - на частоте 2,4 ГГц - режим TTL (макс. 5 групп / 32 канала)
- точечно-матричный дисплей с подсветкой - есть
- угол поворота головы град., - наклон вверх - 90, вниз - 7
- зум с подсветкой - 20-200 мм
- порт USB для обновления прошивки - есть
- режим вспышки i-TTL II - есть
- функция главной/ведомой вспышки в беспроводном режиме - есть
- режим стробоскопа - с частотой 10-199 Гц
- экспокоррекция - от -3 до +3 с шагом 1/3 ступени
- высокоскоростная синхронизация, с - 1/8000
- питание - 4 батареек АА или NiMH аккумулятора
- разъем для внешнего блока питания Culight PP 4500 - есть
- откидной широкоугольный рассеиватель (14 мм) - есть
- встроенная карта рефлектора для отраженной вспышки - есть
- вспомогательная подсветка автофокуса (до 10 м) - есть
- ручной режим вспышки с частичной регулировкой выходной мощности и ручной режим ведомой вспышки - есть
- разъем для синхрокабеля 3,5 мм - есть