images
images
images
images
images
images
images
GreenBean SunLight PRO 240 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 240 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 240 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 240 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 240 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 240 LED Bi-color светодиодный осветитель
GreenBean SunLight PRO 240 LED Bi-color светодиодный осветитель

GreenBean SunLight PRO 240 LED Bi-color светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-3786

Светодиодный осветитель GreenBean SunLight PRO 240 LED Bi-color.

Cветодиодный осветитель с плавно регулируемой цветовой температурой 3200-5600 К при постоянной мощности. Имеет внешний блок управления с гнездом для аккумулятора V-mount, поддержку протокола DMX512, байонет Bowens, мощность светодиодов 240 Вт, плавное регулирование яркости от 10 до 100%, 99-канальный пульт ДУ.

Описание

Светодиодный осветитель для студийной кино- фотосъемки. Поддерживает протокол DMX512. Позволяет плавно регулировать как мощность светового потока (10–100%) без искажения цвета, так и цветовую температуру (3200–5600 К). Источник света - группы светодиодных матриц (СОВ-светодиоды) суммарной номинальной мощностью 240 Вт. При любой яркости индекс цветопередачи CRI составляет более 95.

Особенностью модели является внешний блок управления. Благодаря этому вес самого осветителя составляет всего 1,6 кг, а всеми настройками можно легко управлять не снимая осветитель со стойки.

Блок управления с валкодером и цифровым дисплеем снабжен ремнем для переноски или подвешивания на стойке. Длина кабеля для соединения блока с осветителем - 1,9 м. Для питания блока и осветителя используется сетевой DC-адаптер или аккумуляторная батарея V-mount (приобретается отдельно).

Работой осветителя также можно с 99-канального пульта, на расстоянии до 50 м.

Малошумный вентилятор и автоматическая защита от перегрева позволяют длительно использовать осветитель при полной мощности.

Рефлектор диаметром 175 мм крепится на осветитель посредством байонета Bowens. Его внутренняя поверхность имеет серебристое фактурное покрытие. На рефлекторе предусмотрен держатель для зонта.

Металлический корпус осветителя устойчив к механическому воздействию. Металлический кронштейн типа лира позволяет отрегулировать наклон осветителя и надежно закрепить в нужном положении с помощью фиксатора с зубчатым соединением и резиновой прокладкой.

Для удобства хранения и транспортировки осветитель поставляется в сумке.

Характеристики:

  • мощность - 240 Вт
  • световой поток - 10800 Лм
  • цветовая температура - 3200–5600 (± 100) K
  • индекс CRI - > 95
  • регулировка яркости - от 10 до 100%, плавная
  • байонет - Bowens
  • питание - от сети или аккумулятора V-mount
  • размер - 123х250 мм
  • материал корпуса - алюминиевый сплав

Комплектация

  • Осветитель GreenBean SunLight PRO 240 LED Bi-color.
  • Рефлектор с креплением Bowens.
  • Блок управления осветителем.
  • Пульт ДУ 2,4 ГГц.
  • Сетевой адаптер с кабелем питания DC.
  • Соединительный кабель блока управления.
  • Сетевой кабель адаптера.
  • Защитный колпак.
  • Кофр для хранения и переноски.
  • Руководство по эксплуатации.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
GreenBean Chromakey screen 2020G фон хромакей складной с креплением
GreenBean Chromakey screen 2020G фон хромакей складной с креплением
GreenBean Chromakey screen 2020G фон хромакей складной с креплением
Арт. DAN-4587
GreenBean Chromakey screen 2020G фон хромакей складной с креплением
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 16 ч

Фон GreenBean Chromakey screen 2020G, хромакей складной.

Складной фон, имеет корпус-кейс размером 212х12х12 см, механизм намотки и пантограф изготовленные из алюминия. Максимальный размер полотна - 200 х 200 см. Вес - 10,4 кг.

-10 %18 790 ₽
16 910 ₽
В корзину
Fotokvant GRID-120 соты для октобокса 120 см
Арт. NVF-9147
Fotokvant GRID-120 соты для октобокса 120 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant GRID-120 - соты для октобокса диаметром 120 см. Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходит для октобокса Fotokvant SB-120BW.

2 730 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant SB-6090BW софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-6090BW софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens
Fotokvant SB-6090BW софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens
Арт. NVF-9118
Fotokvant SB-6090BW софтбокс 60х90 см с адаптером Bowens
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 23 ч

Fotokvant SB-6090BW – софтбокс размером 60х90 см с адаптером Bowens. Легкий прямоугольный софтбокс (квадробокс) для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.


-5.06 %3 360 ₽
3 190 ₽
В корзину
-10 %
Godox TL30-K4 Kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL30-K4 Kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL30-K4 Kit комплект светодиодных осветителей
Арт. DAN-9542
Godox TL30-K4 Kit комплект светодиодных осветителей
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 1 ч

Godox TL30-K4 Kit - комплект осветителей для творческой видео или фотосъемки и создания различных (в том числе цветных) световых сцен.

-10 %44 190 ₽
39 770 ₽
В корзину

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Как делать отличные селфи и релфи
Как делать отличные селфи и релфи
Светодиодная RGB панель Phottix M500R
Светодиодная RGB панель Phottix M500R
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.