GreenBean SunLight PRO 240 LED Bi-color светодиодный осветитель

Описание

Светодиодный осветитель для студийной кино- фотосъемки. Поддерживает протокол DMX512. Позволяет плавно регулировать как мощность светового потока (10–100%) без искажения цвета, так и цветовую температуру (3200–5600 К). Источник света - группы светодиодных матриц (СОВ-светодиоды) суммарной номинальной мощностью 240 Вт. При любой яркости индекс цветопередачи CRI составляет более 95.

Особенностью модели является внешний блок управления. Благодаря этому вес самого осветителя составляет всего 1,6 кг, а всеми настройками можно легко управлять не снимая осветитель со стойки.

Блок управления с валкодером и цифровым дисплеем снабжен ремнем для переноски или подвешивания на стойке. Длина кабеля для соединения блока с осветителем - 1,9 м. Для питания блока и осветителя используется сетевой DC-адаптер или аккумуляторная батарея V-mount (приобретается отдельно).

Работой осветителя также можно с 99-канального пульта, на расстоянии до 50 м.

Малошумный вентилятор и автоматическая защита от перегрева позволяют длительно использовать осветитель при полной мощности.

Рефлектор диаметром 175 мм крепится на осветитель посредством байонета Bowens. Его внутренняя поверхность имеет серебристое фактурное покрытие. На рефлекторе предусмотрен держатель для зонта.

Металлический корпус осветителя устойчив к механическому воздействию. Металлический кронштейн типа лира позволяет отрегулировать наклон осветителя и надежно закрепить в нужном положении с помощью фиксатора с зубчатым соединением и резиновой прокладкой.

Для удобства хранения и транспортировки осветитель поставляется в сумке.

Характеристики: