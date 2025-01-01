Grifon CL-40EC муфта металлическая

Москва
Grifon CL-40EC – металлическая поворотная муфта. Используется для монтажа студийного оборудования на стойки и штанги.
KUPO 30" Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released – стандартная студийная стойка. Предназначена для установки различного оборудования: студийных осветительных приборов, флагов, фильтров и т.д. Максимальная нагрузка, кг – 10. Высота варьируется от 110 до 226 см. Диаметр основания, см – 100. Вес, кг – 7,3.
Насадка Falcon Eyes FEA-OST предназначена для создания художественных эффектов при фотосъемке с помощью направления луча света. Прибор оснащен конденсором и системой фокусировки. Для возможности сфокусироваться используют пилотный свет.
Lastolite LL LR83344R полотна на раме SkyRapid XLarge 3x3м.
Каркасная панель с полотном диффузором (1,25 стопа). Каркас изготовлен из алюминия и вместе с диффузором упакован в жеский кофр. Вес комплекта - 5,2 кг.
