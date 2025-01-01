images
Grifon CL-40EC муфта металлическая

Grifon
Артикул: OLE-1290

Grifon CL-40EC – металлическая поворотная муфта. Используется для монтажа студийного оборудования на стойки и штанги.

Описание

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes CLD-35 зажим двойной
Арт. VBR-132
Falcon Eyes CLD-35 зажим двойной
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 1 ч
Универсальный двойной зажим (с креплением для зонтика) может использоваться для крепления одной перекладины, или штанги поперек другой, а также для прочих целей.
 
-15 %1 390 ₽
1 180 ₽
В корзину
Kupo CT30M 30&quot; Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released стандартная стойка-черепаха
Арт. OLE-1447
Kupo CT30M 30" Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released стандартная стойка-черепаха
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

KUPO 30" Century Stand W/Turtle Base with Quick-Released – стандартная студийная стойка. Предназначена для установки различного оборудования: студийных осветительных приборов, флагов, фильтров и т.д. Максимальная нагрузка, кг – 10. Высота варьируется от 110 до 226 см. Диаметр основания, см – 100. Вес, кг – 7,3. 

19 780 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes FEA-OST BW насадка оптическая
Арт. VBR-263
Falcon Eyes FEA-OST BW насадка оптическая
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 1 ч

Насадка Falcon Eyes FEA-OST предназначена для создания художественных эффектов при фотосъемке с помощью направления луча света. Прибор оснащен конденсором и системой фокусировки. Для возможности сфокусироваться используют пилотный свет.

-15 %20 990 ₽
17 840 ₽
В корзину
Lastolite LL LR83344R полотна на раме SkyRapid XLarge 3x3м
Lastolite LL LR83344R полотна на раме SkyRapid XLarge 3x3м
Lastolite LL LR83344R полотна на раме SkyRapid XLarge 3x3м
Арт. DAN-5103
Lastolite LL LR83344R полотна на раме SkyRapid XLarge 3x3м
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Lastolite LL LR83344R полотна на раме SkyRapid XLarge 3x3м.

Каркасная панель с полотном диффузором (1,25 стопа). Каркас изготовлен из алюминия и вместе с диффузором упакован в жеский кофр. Вес комплекта - 5,2 кг.

97 190 ₽
В корзину

Видео

Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной. Обзор
KingJoy F1008R штатив с наклонной колонной. Обзор
Мацей Дакович
Мацей Дакович
Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
