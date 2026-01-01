Kupo CS30MK 30" C Stand Kits Silver стандартная стойка в комплекте с головой и кронштейном

Благодаря их прочности и гибкости в эксплуатации данная модель извесная как C-Stand остается одним из наиболее распространенных типов установочного оборудования в отрасли кинопроизводства.
Используемая самостоятельно или в сочетании с крепежной головкой или крепежным кронштейном, стойка C применяется для установки осветительного оборудования и всего разнообразия светоформирующих инструментов и аксессуаров.
Функция сдвигаемой ножки обеспечивает максимальную опору для осветительных приборов, рефлекторов или экранов. Стойка имеет 3 секции диаметром 35, 30, 25 мм.
Характеристики:
- длина в сложенном виде, см – 110
- длина перекладины - 100 см
- максимальная высота, см – 226
- минимальная высота, см – 110
- вес, кг – 9
- диаметр основания, см – 100
- максимальная нагрузка, – 10
- крепление, см – А (5/8”)
- цвет – серебро