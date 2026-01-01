Godox TL30-K4 Kit комплект светодиодных осветителей

Комплект состоит из четырех светодиодных осветителей Godox TL30 RGB с беспроводным управлением и набором дополнительного оборудования для повышения управляемости и эффективности освещения. В комплект также входят тканевые соты, прозрачные водонепроницаемые чехлы, соединители осветителей и зажимы для крепления. Этот универсальный комплект станет отличным выбором для выполнения самых разнообразных задач, от подсветки онлайн-трансляций до акцентного освещения для фото- и видеосъемки. Комплект упакован в компактный кейс для переноски.
RGB-осветитель TL30 – светодиодная световая трубка со встроенным аккумулятором, выдает мощный световой поток и предоставляет множество режимов для творческого освещения в студии или на выезде. Отлично подойдет для создания цветного или естественного «дневного» освещения во время коммерческих и рекламных съемок, записи видеоблогов, кинопроизводства и многого другого.
TL30 обеспечивает естественный и чистый цвет, благодаря высокому коэффициенту цветопередачи CRI 97 и TLCI 99 для фото или видеосъемки. Осветитель позволяет регулировать цветовую температуру в пределах от 2700 до 6500К и оттенок (GREEN/MAGENTA) в режиме CCT, выбирать цветовой тон и насыщенность в режиме RGB, а также предоставляет к выполнению один из 14 предустановленных световых динамических спецэффектов.
Регулировка всех параметров осветителя осуществляться нажатием клавиш на панели или дистанционно по BlueTooth при помощи смартфона с установленным бесплатным приложением Godox Light для Android или IOS.
Соты Godox TL-G30 ограничивают световой поток, оставляя только параллельные лучи, что позволяет сделать освещение более контрастным. Размер сот в рабочем виде 30х6.5х4.5 см. Для удобства хранения сотовая насадка складывается в плоскость.
Зажимы Godox TL-C2 позволяют установить TL30 на осветительной стойке или другой опоре. Зажимы изготавливаются из прочного ABS пластика. Монтажные отверстия представляют собой 2 впрессованные латунные гайки с резьбой 1/4".
Соединители Godox TL-M2 предназначены для объединения в единую световую линию двух светодиодных осветителей при помощи винта с резьбой 1/4". Соединители имеют с двух сторон прорезиненные площадки, которые улучшают сцепление и предохраняют осветители от исцарапывания.
Соединители Godox TL-M8 объединяет до восьми осветителей в единую световую композицию при помощи восьми винтов с резьбой 1/4".
Водонепроницаемые чехлы Godox TL-W30 позволят использовать осветители в сложных съемочных условиях или даже под водой. Чехлы изготавливаются из толстого и прочного прозрачного пластика, имеют защелкивающийся замок и запястный ремешок.
Компактный жесткий кейс Godox CB22 с ручкой для переноски оборудования и аксессуаров из комплекта TL30-K2 Kit. Кейс закрывается на молнию, имеет несколько отделений и сетчатый карман для мелочей.
|Модель осветителя
|Godox TL30
|Мощность
|макс 8Вт
|Освещенность, 100% (≈)
|740 люм.
|Цветовая температура
|2700К…6500К (шаг 100К)
|Яркость
|0%…100% (шаг 1%)
|CRI
|97
|TLCI
|99
|Режимы работы
|Режимы работы CCT, RGB, HIS (36000 цветов), 14 спецэффектов (38 разновидностей световых сценариев: полицейская машина, мерцание свечи, дискотека, и др.), Color picker (выбор цвета по фотографии)
|Время работы от аккумулятора
|60 мин (100% яркость)
|Дист. управление
|приложение для смартфона
|Частотный диапазон радио/Bluetooth
|2402.0-2480.0 МГц
|Мощность сигнала передатчика
|не более 5 дБм
|Дальность управления
|30 м (Bluetooth)
|Батарея питания
|3.6В/2900мАч/10.7Вт*ч
|Сетевой адаптер
|5В/2A (приобретается отдельно)
|Рабочая температура
|-10~40°C
|Размеры осветителя
|Ø42х300мм
|Вес осветителя
|0.3кг
|Модель кейса
|Godox CB22
|Внутренние размеры кейса
|37.7x26.7x8.5 см
|Размер упаковки
|38.5x27.0x9.5 см
|Вес с упаковкой
|2.1 кг