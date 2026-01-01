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-10 %
Godox TL30-K4 Kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL30-K4 Kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL30-K4 Kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL30-K4 Kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL30-K4 Kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL30-K4 Kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL30-K4 Kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL30-K4 Kit комплект светодиодных осветителей
Godox TL30-K4 Kit комплект светодиодных осветителей

Godox TL30-K4 Kit комплект светодиодных осветителей

Godox
Артикул: DAN-9542

Godox TL30-K4 Kit - комплект осветителей для творческой видео или фотосъемки и создания различных (в том числе цветных) световых сцен.

Описание

Комплект состоит из четырех светодиодных осветителей Godox TL30 RGB с беспроводным управлением и набором дополнительного оборудования для повышения управляемости и эффективности освещения. В комплект также входят тканевые соты, прозрачные водонепроницаемые чехлы, соединители осветителей и зажимы для крепления. Этот универсальный комплект станет отличным выбором для выполнения самых разнообразных задач, от подсветки онлайн-трансляций до акцентного освещения для фото- и видеосъемки. Комплект упакован в компактный кейс для переноски.

RGB-осветитель TL30 – светодиодная световая трубка со встроенным аккумулятором, выдает мощный световой поток и предоставляет множество режимов для творческого освещения в студии или на выезде. Отлично подойдет для создания цветного или естественного «дневного» освещения во время коммерческих и рекламных съемок, записи видеоблогов, кинопроизводства и многого другого.

TL30 обеспечивает естественный и чистый цвет, благодаря высокому коэффициенту цветопередачи CRI 97 и TLCI 99 для фото или видеосъемки. Осветитель позволяет регулировать цветовую температуру в пределах от 2700 до 6500К и оттенок (GREEN/MAGENTA) в режиме CCT, выбирать цветовой тон и насыщенность в режиме RGB, а также предоставляет к выполнению один из 14 предустановленных световых динамических спецэффектов.

Регулировка всех параметров осветителя осуществляться нажатием клавиш на панели или дистанционно по BlueTooth при помощи смартфона с установленным бесплатным приложением Godox Light для Android или IOS.

 Соты Godox TL-G30 ограничивают световой поток, оставляя только параллельные лучи, что позволяет сделать освещение более контрастным. Размер сот в рабочем виде 30х6.5х4.5 см. Для удобства хранения сотовая насадка складывается в плоскость.

 Зажимы Godox TL-C2 позволяют установить TL30 на осветительной стойке или другой опоре. Зажимы изготавливаются из прочного ABS пластика. Монтажные отверстия представляют собой 2 впрессованные латунные гайки с резьбой 1/4".

 Соединители Godox TL-M2 предназначены для объединения в единую световую линию двух светодиодных осветителей при помощи винта с резьбой 1/4". Соединители имеют с двух сторон прорезиненные площадки, которые улучшают сцепление и предохраняют осветители от исцарапывания.

Соединители Godox TL-M8 объединяет до восьми осветителей в единую световую композицию при помощи восьми винтов с резьбой 1/4".

Водонепроницаемые чехлы Godox TL-W30 позволят использовать осветители в сложных съемочных условиях или даже под водой. Чехлы изготавливаются из толстого и прочного прозрачного пластика, имеют защелкивающийся замок и запястный ремешок.

Компактный жесткий кейс Godox CB22 с ручкой для переноски оборудования и аксессуаров из комплекта TL30-K2 Kit. Кейс закрывается на молнию, имеет несколько отделений и сетчатый карман для мелочей.

Модель осветителяGodox TL30
Мощностьмакс 8Вт
Освещенность, 100% (≈)740 люм.
Цветовая температура2700К…6500К (шаг 100К)
Яркость0%…100% (шаг 1%)
CRI97
TLCI99
Режимы работыРежимы работы CCT, RGB, HIS (36000 цветов), 14 спецэффектов (38 разновидностей световых сценариев: полицейская машина, мерцание свечи, дискотека, и др.), Color picker (выбор цвета по фотографии)
Время работы от аккумулятора60 мин (100% яркость)
Дист. управлениеприложение для смартфона
Частотный диапазон радио/Bluetooth2402.0-2480.0 МГц
Мощность сигнала передатчикане более 5 дБм
Дальность управления30 м (Bluetooth)
Батарея питания3.6В/2900мАч/10.7Вт*ч
Сетевой адаптер5В/2A (приобретается отдельно)
Рабочая температура-10~40°C
Размеры осветителяØ42х300мм
Вес осветителя0.3кг
Модель кейсаGodox CB22
Внутренние размеры кейса37.7x26.7x8.5 см
Размер упаковки38.5x27.0x9.5 см
Вес с упаковкой2.1 кг

Комплектация

  • Осветитель TL30 RGB (комплект: кистевой ремешок, USB-C кабель питания, 3М клейкая подкладка – 3 шт, стальная пластина – 3 шт, без чехла) – 4 шт
  • Соты Godox TL-G30 для TL30 – 2 шт
  • Зажим Godox TL-C2 для TL30 удерживающий – 4 шт
  • Соединитель Godox TL-M2 для TL30 двухместный – 4 шт
  • Соединитель Godox TL-M8 для TL30 восьмиместный – 1 шт
  • Чехол Godox TL-W30 для TL30 водонепроницаемый – 2 шт
  • Кейс Godox CB22 для переноски – 1 шт
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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