Godox TL30-K4 Kit комплект светодиодных осветителей

Описание

Комплект состоит из четырех светодиодных осветителей Godox TL30 RGB с беспроводным управлением и набором дополнительного оборудования для повышения управляемости и эффективности освещения. В комплект также входят тканевые соты, прозрачные водонепроницаемые чехлы, соединители осветителей и зажимы для крепления. Этот универсальный комплект станет отличным выбором для выполнения самых разнообразных задач, от подсветки онлайн-трансляций до акцентного освещения для фото- и видеосъемки. Комплект упакован в компактный кейс для переноски.

RGB-осветитель TL30 – светодиодная световая трубка со встроенным аккумулятором, выдает мощный световой поток и предоставляет множество режимов для творческого освещения в студии или на выезде. Отлично подойдет для создания цветного или естественного «дневного» освещения во время коммерческих и рекламных съемок, записи видеоблогов, кинопроизводства и многого другого.

TL30 обеспечивает естественный и чистый цвет, благодаря высокому коэффициенту цветопередачи CRI 97 и TLCI 99 для фото или видеосъемки. Осветитель позволяет регулировать цветовую температуру в пределах от 2700 до 6500К и оттенок (GREEN/MAGENTA) в режиме CCT, выбирать цветовой тон и насыщенность в режиме RGB, а также предоставляет к выполнению один из 14 предустановленных световых динамических спецэффектов.

Регулировка всех параметров осветителя осуществляться нажатием клавиш на панели или дистанционно по BlueTooth при помощи смартфона с установленным бесплатным приложением Godox Light для Android или IOS.

Соты Godox TL-G30 ограничивают световой поток, оставляя только параллельные лучи, что позволяет сделать освещение более контрастным. Размер сот в рабочем виде 30х6.5х4.5 см. Для удобства хранения сотовая насадка складывается в плоскость.

Зажимы Godox TL-C2 позволяют установить TL30 на осветительной стойке или другой опоре. Зажимы изготавливаются из прочного ABS пластика. Монтажные отверстия представляют собой 2 впрессованные латунные гайки с резьбой 1/4".

Соединители Godox TL-M2 предназначены для объединения в единую световую линию двух светодиодных осветителей при помощи винта с резьбой 1/4". Соединители имеют с двух сторон прорезиненные площадки, которые улучшают сцепление и предохраняют осветители от исцарапывания.

Соединители Godox TL-M8 объединяет до восьми осветителей в единую световую композицию при помощи восьми винтов с резьбой 1/4".

Водонепроницаемые чехлы Godox TL-W30 позволят использовать осветители в сложных съемочных условиях или даже под водой. Чехлы изготавливаются из толстого и прочного прозрачного пластика, имеют защелкивающийся замок и запястный ремешок.

Компактный жесткий кейс Godox CB22 с ручкой для переноски оборудования и аксессуаров из комплекта TL30-K2 Kit. Кейс закрывается на молнию, имеет несколько отделений и сетчатый карман для мелочей.