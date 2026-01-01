GreenBean SunLight 200 LEDX2 BW студийный светодиодный осветитель

Прибор является обновленной версией светодиодного осветителя SunLight 200 LED BW, в отличии от которого оснащен ЖК дисплеем для точной настройки мощности, новым цифровым диммером, и светодиодным чипом последнего поколения, который позволяет стандартизировать цветовую температуру и увеличить ресурс работы.
Осветитель применяется в качестве источника основного, заполняющего или контрового света, освещения фона, создания бликов, акцентирования деталей в студийной видеосъемке. Может применятся в съемке кинофильмов или ТВ-передач.
Источником света служит круглый светодиод мощностью 200 Вт. Он формирует круглое световое пятно с плавным светотеневым переходом по краям.
Современный светодиодный чип гарантирует стабильность цветовой температуры 5500±200К и высокое значение индекса цветопередачи (CRI) при любой яркости.
Осветитель имеет прочный металлический корпус. Встроенный вентилятор служит для защиты от перегрева.
Характеристики:
- мощность светодиода - 200 Вт
- цветовая температура - 5500±200К
- индекс цветопередачи CRI - ≥95
- угол светового пучка, град. - 120 (без рефлектора)
- регулировка мощности - 10-100% (с шагом 1%)
- охлаждение - активное (встроенный вентилятор)
- байонет - Bowens
- крепление - 5/8" (16 мм)
- питание - 220 В, 50 Гц
- материал корпуса - алюминиевый сплав
- материал крепления - сталь
- размеры корпуса без кронштейна, мм - 395х145х138
- вес (без рефлектора), кг - 3,45