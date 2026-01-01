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GreenBean SunLight 200 LEDX2 BW студийный светодиодный осветитель
GreenBean SunLight 200 LEDX2 BW студийный светодиодный осветитель
GreenBean SunLight 200 LEDX2 BW студийный светодиодный осветитель
GreenBean SunLight 200 LEDX2 BW студийный светодиодный осветитель
GreenBean SunLight 200 LEDX2 BW студийный светодиодный осветитель
GreenBean SunLight 200 LEDX2 BW студийный светодиодный осветитель
GreenBean SunLight 200 LEDX2 BW студийный светодиодный осветитель

GreenBean SunLight 200 LEDX2 BW студийный светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-1250

GreenBean SunLight 200 LEDX2 BW - студийный светодиодный осветитель.

Студийный светодиодный осветитель с байонетом Bowens, мощность светодиода 200 Вт. Имеет LCD дисплей и плавную регулировку яркости 10-100%.

Описание

Прибор является обновленной версией светодиодного осветителя SunLight 200 LED BW, в отличии от которого оснащен ЖК дисплеем для точной настройки мощности, новым цифровым диммером, и светодиодным чипом последнего поколения, который позволяет стандартизировать цветовую температуру и увеличить ресурс работы.

Осветитель применяется в качестве источника основного, заполняющего или контрового света, освещения фона, создания бликов, акцентирования деталей в студийной видеосъемке. Может применятся в съемке кинофильмов или ТВ-передач.

Источником света служит круглый светодиод мощностью 200 Вт. Он формирует круглое световое пятно с плавным светотеневым переходом по краям. 

Современный светодиодный чип гарантирует стабильность цветовой температуры 5500±200К и высокое значение индекса цветопередачи (CRI) при любой яркости.

Осветитель имеет прочный металлический корпус. Встроенный вентилятор служит для защиты от перегрева.

Характеристики:

  • мощность светодиода - 200 Вт
  • цветовая температура - 5500±200К
  • индекс цветопередачи CRI - ≥95
  • угол светового пучка, град. - 120 (без рефлектора)
  • регулировка мощности - 10-100% (с шагом 1%)
  • охлаждение - активное (встроенный вентилятор)
  • байонет - Bowens
  • крепление - 5/8" (16 мм)
  • питание - 220 В, 50 Гц
  • материал корпуса - алюминиевый сплав
  • материал крепления - сталь
  • размеры корпуса без кронштейна, мм - 395х145х138
  • вес (без рефлектора), кг - 3,45

Комплектация

  • Студийный светодиодный осветитель GreenBean SunLight 200 LEDX2 BW.
  • Рефлектор диаметром 170 мм.
  • Транспортировочный пластиковый колпак.
  • Кабель питания.
  • Руководство по эксплуатации.

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