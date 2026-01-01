GreenBean SunLight 200 LEDX2 BW студийный светодиодный осветитель

Описание

Прибор является обновленной версией светодиодного осветителя SunLight 200 LED BW, в отличии от которого оснащен ЖК дисплеем для точной настройки мощности, новым цифровым диммером, и светодиодным чипом последнего поколения, который позволяет стандартизировать цветовую температуру и увеличить ресурс работы.

Осветитель применяется в качестве источника основного, заполняющего или контрового света, освещения фона, создания бликов, акцентирования деталей в студийной видеосъемке. Может применятся в съемке кинофильмов или ТВ-передач.

Источником света служит круглый светодиод мощностью 200 Вт. Он формирует круглое световое пятно с плавным светотеневым переходом по краям.

Современный светодиодный чип гарантирует стабильность цветовой температуры 5500±200К и высокое значение индекса цветопередачи (CRI) при любой яркости.

Осветитель имеет прочный металлический корпус. Встроенный вентилятор служит для защиты от перегрева.

Характеристики: