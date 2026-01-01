GreenBean ZOOM 60 LED студийный светодиодный осветитель

Описание

Компактный светодиодный осветитель с плавным диммированием, фокусировкой, съемными восьмилепестковыми шторками, конверсионным фильтром и универсальным типом питания - как от сети, так и от аккумуляторов.

Эффективность прибора обеспечивает светодиод мощностью 60 Вт с цветовой температурой 5600К и высоким индексом цветопередачи CRI (более 95).

Две асферические линзы предоставляют большой диапазон фокусирования, чистый световой конус и равномерное светораспределение внутри конуса.

Для удобного мобильного применения балласт отделен от корпуса. Балласт работает от сети с напряжением от 90 до 240 В, оснащен разъемом 2pin для аккумуляторов 12-24 В, а также разъемом для аккумуляторов V-mount. Балласт обеспечивает плавное диммирование без изменения цветовой температуры. Новый электронный блок управления позволяет плавно регулировать яркость от 10% до 100% без мерцаний (Flicker Free).

В комплект поставки входят металлические восьмилепестковые шторки с зажимами для крепления гелевых фильтров. На малых лепестках находятся по два дополнительных лепестка, с помощью которых можно ограничить нежелательную засветку.

Характеристики:

мощность светодиода - 60 Вт

цветовая температура - 5600±200К

индекс цветопередачи CRI - ≥95

регулировка мощности - 10-100%

диапазон фокусировки, град - 5 - 55

охлаждение - пасивное

байонет - нет

крепление для зонта - есть

питание - 90-240 В пер. тока/ 12-24 В пост. тока

питание от аккумуляторов V-mount - есть

материал корпуса - алюминиевый сплав

материал кронштейна - алюминиевый сплав

размеры корпуса без лиры, мм - 200х98х135

длина лиры, мм - 180 регулируемая фрикция

вес без шторок и фильтра, кг - 1,3



