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-10 %
GreenBean ZOOM 60 LED студийный светодиодный осветитель
GreenBean ZOOM 60 LED студийный светодиодный осветитель
GreenBean ZOOM 60 LED студийный светодиодный осветитель
GreenBean ZOOM 60 LED студийный светодиодный осветитель
GreenBean ZOOM 60 LED студийный светодиодный осветитель
GreenBean ZOOM 60 LED студийный светодиодный осветитель
GreenBean ZOOM 60 LED студийный светодиодный осветитель
GreenBean ZOOM 60 LED студийный светодиодный осветитель

GreenBean ZOOM 60 LED студийный светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-1251

GreenBean ZOOM 60 LED - студийный светодиодный осветитель.

Компактный студийный светодиодный осветитель с двойной асферической линзой. Мощность светодиода 60 Вт. Имеет плавную регулировку яркости 10-100% и возможность питания от аккумулятора 12-24В и от аккумуляторов V-mount.

Вес осветителя (без шторок) 1,3 кг. Восьмилепестковые шторки и конверсионный фильтр в комплекте.

Описание

Компактный светодиодный осветитель с плавным диммированием, фокусировкой, съемными восьмилепестковыми шторками, конверсионным фильтром и универсальным типом питания - как от сети, так и от аккумуляторов.

Эффективность прибора обеспечивает светодиод мощностью 60 Вт с цветовой температурой 5600К и высоким индексом цветопередачи CRI (более 95).

Две асферические линзы предоставляют большой диапазон фокусирования, чистый световой конус и равномерное светораспределение внутри конуса.

Для удобного мобильного применения балласт отделен от корпуса. Балласт работает от сети с напряжением от 90 до 240 В, оснащен разъемом 2pin для аккумуляторов 12-24 В, а также разъемом для аккумуляторов V-mount. Балласт обеспечивает плавное диммирование без изменения цветовой температуры. Новый электронный блок управления позволяет плавно регулировать яркость от 10% до 100% без мерцаний (Flicker Free).

В комплект поставки входят металлические восьмилепестковые шторки с зажимами для крепления гелевых фильтров. На малых лепестках находятся по два дополнительных лепестка, с помощью которых можно ограничить нежелательную засветку.

Характеристики:

  • мощность светодиода - 60 Вт
  • цветовая температура - 5600±200К
  • индекс цветопередачи CRI - ≥95
  • регулировка мощности - 10-100%
  • диапазон фокусировки, град - 5 - 55
  • охлаждение - пасивное
  • байонет - нет
  • крепление для зонта - есть
  • питание - 90-240 В пер. тока/ 12-24 В пост. тока
  • питание от аккумуляторов V-mount - есть
  • материал корпуса - алюминиевый сплав
  • материал кронштейна - алюминиевый сплав
  • размеры корпуса без лиры, мм - 200х98х135
  • длина лиры, мм - 180 регулируемая фрикция
  • вес без шторок и фильтра, кг - 1,3


Комплектация

  • Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 60 LED.
  • Шторки.
  • Конверсионный фильтр.
  • Адаптер питания с кабелем.
  • Сетевой кабель.
  • Руководство по эксплуатации.

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GreenBean ZOOM 90BW LED - студийный светодиодный осветитель.

Компактный студийный светодиодный осветитель с двойной асферической линзой. Мощность светодиода 90 Вт. Имеет плавную регулировку яркости 10-100% и возможность питания от аккумулятора 12-24В и от аккумуляторов V-mount.

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