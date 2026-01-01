GreenBean iLED-32 осветитель светодиодный для мобильного телефона

Характеристики:
- входное питание – microUSB 5В 1А
- время работы без подзарядки, мин – 100–130
- время зарядки, ч – ≥3
- срок эксплуатации, ч – ~50000
- цветовая температура, К – 5200
- угол освещения, град. – 60
- размеры, мм – 60x43x11
- вес, г – 32
Москва
Малая Семеновская 3с6
GreenBean iLED-32 – светодиодный осветитель для работы с мобильным телефоном, смартфоном или фотокамерой. Может быть установлен на корпусе iPhone 4/4s/5/5s за счет специальный держателей, которые поставляются в комплекте. На другое устройство устанавливается с помощью адаптера с разъемом
Характеристики:
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