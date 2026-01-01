GreenBean iLED-32 осветитель светодиодный для мобильного телефона

Артикул: DAN-5062

GreenBean iLED-32 – светодиодный осветитель для работы с мобильным телефоном, смартфоном или фотокамерой. Может быть установлен на корпусе iPhone 4/4s/5/5s за счет специальный держателей, которые поставляются в комплекте. На другое устройство устанавливается с помощью адаптера с разъемом мини-джек 3,5 мм или адаптера типа холодный башмак. Осветитель имеет 32 светодиода, которые создают равномерную яркость подсветки и широкий угол освещенности. Компактные размеры осветителя и продолжительность времени работы обеспечивают устройству самый широкий спектр для применения.