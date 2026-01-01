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GreenBean iLED-32 осветитель светодиодный для мобильного телефона

GreenBean iLED-32 осветитель светодиодный для мобильного телефона

GreenBean
Артикул: DAN-5062

GreenBean iLED-32 – светодиодный осветитель для работы с мобильным телефоном, смартфоном или фотокамерой. Может быть установлен на корпусе iPhone 4/4s/5/5s за счет специальный держателей, которые поставляются в комплекте. На другое устройство устанавливается с помощью адаптера с разъемом мини-джек 3,5 мм или адаптера типа холодный башмак. Осветитель имеет 32 светодиода, которые создают равномерную яркость подсветки и широкий угол освещенности. Компактные размеры осветителя и продолжительность времени работы обеспечивают устройству самый широкий спектр для применения.

Описание

Характеристики:

  • входное питание – microUSB 5В 1А 
  • время работы без подзарядки, мин – 100–130
  • время зарядки, ч – ≥3
  • срок эксплуатации, ч – ~50000
  • цветовая температура, К – 5200
  • угол освещения, град. – 60
  • размеры, мм – 60x43x11
  • вес, г – 32

 

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