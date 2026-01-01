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П-Фото V-1520-Black нетканый фон 150х200 см бархатный черный

П-Фото V-1520-Black нетканый фон 150х200 см бархатный черный

П-Фото
Артикул: OLE-0951

П-Фото V-1520-Black – студийный фон 1,5х2 м из нетканого материала черного цвета. Бархатное напыление хорошо поглощает свет. Используется для фото- и видеосъемки. Размер 150х200 см. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 155 см.

Описание

П-Фото V-1520-Black – нетканый бархатный фон чёрный 150×200 см

П-Фото V-1520-Black (артикул OLE-0951) – это профессиональный студийный фон из нетканого материала с бархатной текстурой. Бархатное напыление хорошо поглощает свет, обеспечивая глубокий, насыщенный чёрный цвет без бликов и отражений. Размер 150×200 см идеально подходит для портретной, предметной и фешн-съёмки.

Фон поставляется в рулоне на прочной картонной трубе, что предотвращает заломы и повреждения при хранении и транспортировке. Бархатная поверхность равномерно рассеивает свет, позволяя получить бархатистый, «дорогой» фон на ваших снимках. Это идеальное решение для профессиональных фотографов, видеографов и контент-мейкеров, которым нужен безупречный фон для выразительных кадров.

Назначение и применение

  • Портретная съёмка: глубокий чёрный фон создаёт драматичный, контрастный портрет.
  • Предметная съёмка: идеально для ювелирных изделий, часов, аксессуаров и техники.
  • Фешн-съёмка: бархатная текстура добавляет кадру элегантности и дороговизны.
  • Видеосъёмка: фон без бликов для чистого хромакея или тёмного фона.

Ключевые особенности

  • Бархатная поверхность: глубокий чёрный цвет без бликов и отражений.
  • Размер 150×200 см: универсальный размер для портретной и предметной съёмки.
  • Нетканый материал: лёгкий, прочный, не мнётся.
  • Картонная труба в комплекте: защита от заломов и повреждений.
  • Светопоглощение: бархатное напыление эффективно поглощает свет.
  • Универсальность: подходит для фото и видео.

Технические характеристики

  • Тип: нетканый бархатный фон
  • Бренд: П-Фото
  • Модель: V-1520-Black
  • Цвет: чёрный (бархатный)
  • Размер: 150 × 200 см
  • Материал: нетканый с бархатным напылением
  • Упаковка: рулон на картонной трубе
  • Применение: портретная, предметная, фешн-съёмка, видео

Преимущества бархатного фона

  • Отсутствие бликов: бархатная поверхность не отражает свет, обеспечивая чистый чёрный фон.
  • Глубокий чёрный цвет: насыщенный цвет без серых оттенков.
  • Простота установки: фон легко разворачивается и фиксируется на стойках.
  • Долговечность: нетканый материал не рвётся и не мнётся.
  • Универсальность: подходит для различных типов съёмки.

Как использовать фон

  1. Разверните рулон: аккуратно разверните фон на ровной поверхности.
  2. Установка: закрепите фон на стойках или системе «ворота».
  3. Размещение объекта: поместите объект съёмки перед фоном.
  4. Освещение: используйте направленный свет для контрастного эффекта.
  5. Съёмка: бархатный фон создаёт драматичный, глубокий чёрный фон без бликов.

Совместимость с аксессуарами

  • Стойки и перекладины: для фиксации фона.
  • Системы «ворота»: для быстрой установки фона.

Уход и хранение

  • Храните фон в сухом месте, в рулоне на картонной трубе.
  • Избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей.
  • При загрязнении аккуратно очищайте бархатную поверхность щетками и липучками для чистки одежды
  • Не используйте абразивные чистящие средства и жидкости.

Внимание! Фон из-за ворсистости электризуется и очень хорошо притягивает пыль, волосы и прочее. Рекомендуем использовать щетку для чистки одежды для очистки фона перед каждой фотосессией.

Комплектация

В стандартную поставку входит нетканый бархатный фон П-Фото V-1520-Black в рулоне на картонной трубе. Стойки и другие аксессуары приобретаются отдельно.

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