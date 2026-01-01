П-Фото V-1520-Black нетканый фон 150х200 см бархатный черный

П-Фото V-1520-Black – нетканый бархатный фон чёрный 150×200 см
П-Фото V-1520-Black (артикул OLE-0951) – это профессиональный студийный фон из нетканого материала с бархатной текстурой. Бархатное напыление хорошо поглощает свет, обеспечивая глубокий, насыщенный чёрный цвет без бликов и отражений. Размер 150×200 см идеально подходит для портретной, предметной и фешн-съёмки.
Фон поставляется в рулоне на прочной картонной трубе, что предотвращает заломы и повреждения при хранении и транспортировке. Бархатная поверхность равномерно рассеивает свет, позволяя получить бархатистый, «дорогой» фон на ваших снимках. Это идеальное решение для профессиональных фотографов, видеографов и контент-мейкеров, которым нужен безупречный фон для выразительных кадров.
Назначение и применение
- Портретная съёмка: глубокий чёрный фон создаёт драматичный, контрастный портрет.
- Предметная съёмка: идеально для ювелирных изделий, часов, аксессуаров и техники.
- Фешн-съёмка: бархатная текстура добавляет кадру элегантности и дороговизны.
- Видеосъёмка: фон без бликов для чистого хромакея или тёмного фона.
Ключевые особенности
- Бархатная поверхность: глубокий чёрный цвет без бликов и отражений.
- Размер 150×200 см: универсальный размер для портретной и предметной съёмки.
- Нетканый материал: лёгкий, прочный, не мнётся.
- Картонная труба в комплекте: защита от заломов и повреждений.
- Светопоглощение: бархатное напыление эффективно поглощает свет.
- Универсальность: подходит для фото и видео.
Технические характеристики
- Тип: нетканый бархатный фон
- Бренд: П-Фото
- Модель: V-1520-Black
- Цвет: чёрный (бархатный)
- Размер: 150 × 200 см
- Материал: нетканый с бархатным напылением
- Упаковка: рулон на картонной трубе
- Применение: портретная, предметная, фешн-съёмка, видео
Преимущества бархатного фона
- Отсутствие бликов: бархатная поверхность не отражает свет, обеспечивая чистый чёрный фон.
- Глубокий чёрный цвет: насыщенный цвет без серых оттенков.
- Простота установки: фон легко разворачивается и фиксируется на стойках.
- Долговечность: нетканый материал не рвётся и не мнётся.
- Универсальность: подходит для различных типов съёмки.
Как использовать фон
- Разверните рулон: аккуратно разверните фон на ровной поверхности.
- Установка: закрепите фон на стойках или системе «ворота».
- Размещение объекта: поместите объект съёмки перед фоном.
- Освещение: используйте направленный свет для контрастного эффекта.
- Съёмка: бархатный фон создаёт драматичный, глубокий чёрный фон без бликов.
Совместимость с аксессуарами
- Стойки и перекладины: для фиксации фона.
- Системы «ворота»: для быстрой установки фона.
Уход и хранение
- Храните фон в сухом месте, в рулоне на картонной трубе.
- Избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей.
- При загрязнении аккуратно очищайте бархатную поверхность щетками и липучками для чистки одежды
- Не используйте абразивные чистящие средства и жидкости.
Внимание! Фон из-за ворсистости электризуется и очень хорошо притягивает пыль, волосы и прочее. Рекомендуем использовать щетку для чистки одежды для очистки фона перед каждой фотосессией.