П-Фото V-1520-Black нетканый фон 150х200 см бархатный черный

Описание

П-Фото V-1520-Black – нетканый бархатный фон чёрный 150×200 см

П-Фото V-1520-Black (артикул OLE-0951) – это профессиональный студийный фон из нетканого материала с бархатной текстурой. Бархатное напыление хорошо поглощает свет, обеспечивая глубокий, насыщенный чёрный цвет без бликов и отражений. Размер 150×200 см идеально подходит для портретной, предметной и фешн-съёмки.

Фон поставляется в рулоне на прочной картонной трубе, что предотвращает заломы и повреждения при хранении и транспортировке. Бархатная поверхность равномерно рассеивает свет, позволяя получить бархатистый, «дорогой» фон на ваших снимках. Это идеальное решение для профессиональных фотографов, видеографов и контент-мейкеров, которым нужен безупречный фон для выразительных кадров.

Назначение и применение

Портретная съёмка: глубокий чёрный фон создаёт драматичный, контрастный портрет.

глубокий чёрный фон создаёт драматичный, контрастный портрет. Предметная съёмка: идеально для ювелирных изделий, часов, аксессуаров и техники.

идеально для ювелирных изделий, часов, аксессуаров и техники. Фешн-съёмка: бархатная текстура добавляет кадру элегантности и дороговизны.

бархатная текстура добавляет кадру элегантности и дороговизны. Видеосъёмка: фон без бликов для чистого хромакея или тёмного фона.

Ключевые особенности

Бархатная поверхность: глубокий чёрный цвет без бликов и отражений.

глубокий чёрный цвет без бликов и отражений. Размер 150×200 см: универсальный размер для портретной и предметной съёмки.

универсальный размер для портретной и предметной съёмки. Нетканый материал: лёгкий, прочный, не мнётся.

лёгкий, прочный, не мнётся. Картонная труба в комплекте: защита от заломов и повреждений.

защита от заломов и повреждений. Светопоглощение: бархатное напыление эффективно поглощает свет.

бархатное напыление эффективно поглощает свет. Универсальность: подходит для фото и видео.

Технические характеристики

Тип: нетканый бархатный фон

нетканый бархатный фон Бренд: П-Фото

П-Фото Модель: V-1520-Black

V-1520-Black Цвет: чёрный (бархатный)

чёрный (бархатный) Размер: 150 × 200 см

150 × 200 см Материал: нетканый с бархатным напылением

нетканый с бархатным напылением Упаковка: рулон на картонной трубе

рулон на картонной трубе Применение: портретная, предметная, фешн-съёмка, видео

Преимущества бархатного фона

Отсутствие бликов: бархатная поверхность не отражает свет, обеспечивая чистый чёрный фон.

бархатная поверхность не отражает свет, обеспечивая чистый чёрный фон. Глубокий чёрный цвет: насыщенный цвет без серых оттенков.

насыщенный цвет без серых оттенков. Простота установки: фон легко разворачивается и фиксируется на стойках.

фон легко разворачивается и фиксируется на стойках. Долговечность: нетканый материал не рвётся и не мнётся.

нетканый материал не рвётся и не мнётся. Универсальность: подходит для различных типов съёмки.

Как использовать фон

Разверните рулон: аккуратно разверните фон на ровной поверхности. Установка: закрепите фон на стойках или системе «ворота». Размещение объекта: поместите объект съёмки перед фоном. Освещение: используйте направленный свет для контрастного эффекта. Съёмка: бархатный фон создаёт драматичный, глубокий чёрный фон без бликов.

Совместимость с аксессуарами

Стойки и перекладины: для фиксации фона.

для фиксации фона. Системы «ворота»: для быстрой установки фона.

Уход и хранение

Храните фон в сухом месте, в рулоне на картонной трубе.

Избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей.

При загрязнении аккуратно очищайте бархатную поверхность щетками и липучками для чистки одежды

Не используйте абразивные чистящие средства и жидкости.

Внимание! Фон из-за ворсистости электризуется и очень хорошо притягивает пыль, волосы и прочее. Рекомендуем использовать щетку для чистки одежды для очистки фона перед каждой фотосессией.