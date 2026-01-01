GreenBean DayLight II 200 LED Bi-color светодиодный осветитель

Описание

Главный элемент панели - 816 сверхъярких SMD-светодиодов (408 желтых + 408 белых) общей мощностью 200 Вт. Они обеспечивают высокий индекс цветопередачи (CRI > 96) и освещенность 2200 лк. Рассчитаны на длительный срок службы (до 50000 часов), отличаются малым выделением тепла.

Цветовая температура регулируется в диапазоне от 3200 до 5500 K. Плавное управление цветовой температурой помогает совмещать светильник с любыми другими осветительными приборами.

Управлять настройками осветителя можно с помощью 2 валкодеров. Рядом расположен информативный ЖК-дисплей с подсветкой, на дисплее отображаются все текущие параметры.

Встроенный DMX-декодер позволяет программировать сценарии освещения любой сложности. Для передачи сигналов по протоколу DMX можно использовать кабель (предусмотрены вход и выход DMX) или беспроводные DMX-передатчики.

Встроенный модуль Bluetooth дает возможность управлять параметрами осветителя с помощью смартфона и соответствующего программного обеспечения. Приложение Fi Light – эмулятор пульта для дистанционного управления осветителем - доступно на Google Play и App Store.

Питание возможно от сети (сетевой адаптер в комплекте) или от двух аккумуляторов V-mount (аккумуляторы приобретаются отдельно).

Прибор выполнен в металлическом корпусе и имеет шторки, надежные петли, стальную фурнитуру и крепкий кронштейн-лиру.

Система пассивного охлаждения эффективна для охлаждения современных светодиодов с низким выделением тепла. Благодаря отсутствию в осветителе вентилятора возможна съемка сюжетов с синхронной записью звука без постороннего шума.

Для удобства хранения и транспортировки осветитель поставляется в сумке.

Характеристики: