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GreenBean DayLight II 100 LED RGB светодиодный осветитель
GreenBean DayLight II 100 LED RGB светодиодный осветитель
GreenBean DayLight II 100 LED RGB светодиодный осветитель
GreenBean DayLight II 100 LED RGB светодиодный осветитель
GreenBean DayLight II 100 LED RGB светодиодный осветитель
GreenBean DayLight II 100 LED RGB светодиодный осветитель
GreenBean DayLight II 100 LED RGB светодиодный осветитель
GreenBean DayLight II 100 LED RGB светодиодный осветитель
GreenBean DayLight II 100 LED RGB светодиодный осветитель
GreenBean DayLight II 100 LED RGB светодиодный осветитель
GreenBean DayLight II 100 LED RGB светодиодный осветитель
GreenBean DayLight II 100 LED RGB светодиодный осветитель

GreenBean DayLight II 100 LED RGB светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-3781

Светодиодный осветитель GreenBean DayLight II 100 LED RGB.

Светодиодная панель с RGB-диодами мощностью 100 Вт, имеет 792 светодиода, регулируемую цветовую температуру 3200–9999 К, CRI > 96, регулируемую яркость, дистанционное управление по DMX512 и со смартфона по Bluetooth, металлические шторки, съемный рассеивающий фильтр.

Описание

Главный элемент панели - 792 сверхъярких SMD-светодиода, включая 264 диода RGB общей мощностью 100 Вт. Рассчитаны на длительный срок службы (до 50000 часов), отличаются малым выделением тепла. RGB-светодиоды позволяют формировать освещение любого оттенка. Полная цветовая гамма с возможностью регулирования цветового тона и насыщенности помогает добиваться необходимых световых эффектов. В меню предусмотрены функции раздельной настройки групп светодиодов, выбора и сохранения цветовых комбинаций, использования циклических режимов освещения, регулирования яркости.

Цветовая температура регулируется в диапазоне от 3200 до 9999 K. Плавное управление цветовой температурой помогает совмещать светильник с любыми другими осветительными приборами.

Управлять настройками осветителя можно с помощью 2 валкодеров. Рядом расположен информативный ЖК-дисплей с подсветкой, на дисплее отображаются все текущие параметры.

Встроенный DMX-декодер позволяет программировать сценарии освещения любой сложности. Для передачи сигналов по протоколу DMX можно использовать кабель (предусмотрены вход и выход DMX) или беспроводные DMX-передатчики.

Встроенный модуль Bluetooth дает возможность управлять параметрами осветителя с помощью смартфона и соответствующего программного обеспечения. Приложение Fi Light – эмулятор пульта для дистанционного управления осветителем - доступно на Google Play и App Store.

Питание возможно от сети (сетевой адаптер в комплекте) или от аккумулятора V-mount (аккумулятор приобретается отдельно).

Прибор выполнен в металлическом корпусе и имеет шторки, надежные петли, стальную фурнитуру и крепкий кронштейн-лиру.

Система пассивного охлаждения эффективна для охлаждения современных светодиодов с низким выделением тепла. Благодаря отсутствию в осветителе вентилятора возможна съемка сюжетов с синхронной записью звука без постороннего шума.

Для удобства хранения и транспортировки осветитель поставляется в сумке.

Характеристики:

  • мощность - 100 Вт
  • кол-во светодиодов - 792 светодиода, включая 264 RGB-диода
  • размер излучающей поверхности - 290 x 260 мм
  • освещенность (на расстоянии 1 м) - 1500 лк
  • цветовая температура - 3200–9999 (± 100) K
  • разъем DMX - RJ45
  • индекс CRI - > 96
  • регулировка яркости - от 0 до 100%, плавная
  • фильтр - рассеивающий, съемный
  • шторки - 4-лепестковые, металлические
  • дисплей - есть, с подсветкой
  • питание осветителя - от сети через адаптер (входит в комплект) или от аккумулятора V-mount (аккумулятор приобретается отдельно)
  • система охлаждения - пассивная
  • тип крепления - 5/8"
  • материал корпуса - алюминиевый сплав
  • материал кронштейна - алюминиевый сплав
  • размер (без лиры) - 330x300х95 мм
  • вес (с лирой) - 3,5 кг

Комплектация

  • Панель DayLight II 100 LED RGB с лирой и шторками.
  • Рассеивающий фильтр.
  • Сетевой адаптер.
  • Кабель питания.
  • Сумка для хранения и транспортировки.
  • Руководство по эксплуатации.

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