GreenBean ZOOM 90BW LED студийный светодиодный осветитель

Описание

Компактный светодиодный осветитель с плавным диммированием, фокусировкой, съемными восьмилепестковыми шторками, конверсионным фильтром и универсальным типом питания - как от сети, так и от аккумуляторов.

Эффективность прибора обеспечивает светодиод мощностью 90 Вт с цветовой температурой 5600К и высоким индексом цветопередачи CRI (более 95).

Внутренняя асферическая линза собирает свет и эффективно перенаправляет его к передней линзе Френеля. Благодаря этому прибор предоставляет большой диапазон фокусирования, чистый световой конус и равномерное светораспределение внутри конуса.

Для удобного мобильного применения балласт отделен от корпуса. Балласт работает от сети с напряжением от 90 до 240 В, оснащен разъемом 2pin для аккумуляторов 12-24 В, а также разъемом для аккумуляторов V-mount. Балласт обеспечивает плавное диммирование без изменения цветовой температуры. Новый электронный блок управления позволяет плавно регулировать яркость от 10% до 100% без мерцаний (Flicker Free).

Прибор оборудован байонетом Bowens и совместим со множеством светоформирующих насадок.

В комплект поставки входят металлические восьмилепестковые шторки с зажимами для крепления гелевых фильтров. На малых лепестках находятся по два дополнительных лепестка, с помощью которых можно ограничить нежелательную засветку.

Характеристики: