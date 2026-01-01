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-10 %
GreenBean ZOOM 90BW LED студийный светодиодный осветитель
GreenBean ZOOM 90BW LED студийный светодиодный осветитель
GreenBean ZOOM 90BW LED студийный светодиодный осветитель
GreenBean ZOOM 90BW LED студийный светодиодный осветитель
GreenBean ZOOM 90BW LED студийный светодиодный осветитель
GreenBean ZOOM 90BW LED студийный светодиодный осветитель
GreenBean ZOOM 90BW LED студийный светодиодный осветитель
GreenBean ZOOM 90BW LED студийный светодиодный осветитель
GreenBean ZOOM 90BW LED студийный светодиодный осветитель

GreenBean ZOOM 90BW LED студийный светодиодный осветитель

GreenBean
Артикул: DAN-1252

GreenBean ZOOM 90BW LED - студийный светодиодный осветитель.

Компактный студийный светодиодный осветитель с двойной асферической линзой. Мощность светодиода 90 Вт. Имеет плавную регулировку яркости 10-100% и возможность питания от аккумулятора 12-24В и от аккумуляторов V-mount.

Вес осветителя (без шторок) 2,73 кг. Восьмилепестковые шторки и конверсионный фильтр в комплекте.

Описание

Компактный светодиодный осветитель с плавным диммированием, фокусировкой, съемными восьмилепестковыми шторками, конверсионным фильтром и универсальным типом питания - как от сети, так и от аккумуляторов.

Эффективность прибора обеспечивает светодиод мощностью 90 Вт с цветовой температурой 5600К и высоким индексом цветопередачи CRI (более 95). 

Внутренняя асферическая линза собирает свет и эффективно перенаправляет его к передней линзе Френеля. Благодаря этому прибор предоставляет большой диапазон фокусирования, чистый световой конус и равномерное светораспределение внутри конуса.

Для удобного мобильного применения балласт отделен от корпуса. Балласт работает от сети с напряжением от 90 до 240 В, оснащен разъемом 2pin для аккумуляторов 12-24 В, а также разъемом для аккумуляторов V-mount. Балласт обеспечивает плавное диммирование без изменения цветовой температуры. Новый электронный блок управления позволяет плавно регулировать яркость от 10% до 100% без мерцаний (Flicker Free).

Прибор оборудован байонетом Bowens и совместим со множеством светоформирующих насадок.

В комплект поставки входят металлические восьмилепестковые шторки с зажимами для крепления гелевых фильтров. На малых лепестках находятся по два дополнительных лепестка, с помощью которых можно ограничить нежелательную засветку.

Характеристики:

  • мощность светодиода - 90 Вт
  • цветовая температура - 5600±200К (3500K±200K с фильтром)
  • индекс цветопередачи CRI - ≥95
  • регулировка мощности - 10-100%
  • диапазон фокусировки, град - 10 - 55 
  • охлаждение - пасивное
  • байонет - Bowens
  • питание - 90-240 В пер. тока/ 12-24 В пост. тока
  • питание от аккумуляторов V-mount - есть
  • материал корпуса - алюминиевый сплав
  • материал кронштейна - алюминиевый сплав
  • размеры корпуса без лиры, мм - 253х130х150
  • длина лиры, мм - 145
  • вес без шторок и фильтра, кг - 2,73

Комплектация

  • Студийный светодиодный осветитель GreenBean ZOOM 90BW LED.
  • Шторки.
  • Конверсионный фильтр.
  • Адаптер питания с кабелем.
  • Сетевой кабель.
  • Руководство по эксплуатации.

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