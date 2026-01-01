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-10 %
Godox SZ150R осветитель светодиодный студийный
Godox SZ150R осветитель светодиодный студийный
Godox SZ150R осветитель светодиодный студийный
Godox SZ150R осветитель светодиодный студийный
Godox SZ150R осветитель светодиодный студийный
Godox SZ150R осветитель светодиодный студийный
Godox SZ150R осветитель светодиодный студийный
Godox SZ150R осветитель светодиодный студийный
Godox SZ150R осветитель светодиодный студийный
Godox SZ150R осветитель светодиодный студийный

Godox SZ150R осветитель светодиодный студийный

Godox
Артикул: DAN-9105

Godox SZ150R осветитель светодиодный студийный.

RGB-осветитель, мощность 150 Вт, регулируемая цветовая температура 2800-6500K, CRI/TLCI ≥96/97, освещенность 26000 лк, 13 спецэффектов, возможность дистанционного управления с пульта, по каналу DMX или со смартфона через мобильное приложение, бесшумный режим работы, угол раскрытия светового луча 20°… 65°, стандартный рефлектор, кейс для хранения. Байонет Bowens.

Описание

Осветитель может использоваться для освещения с заданной цветовой температурой при видео или фотосъемке, а также для создания различных цветных световых эффектов в студийных и выездных съемках. Можно выбирать цветовой тон и насыщенность светового потока в режиме RGB, точно регулировать цветовую температуру от 2800K до 6500K в режиме CCT и в режиме предустановленных сценариев FX выбирать из 13 категорий световых динамических спецэффектов. Регулируемый угол раскрытия светового луча от 20° до 65° позволяет быстро, без затрат получить мягкий рассеянный свет на большой поверхности или ограниченное сфокусированное световое пятно в зависимости от задач. Это сэкономит время и пространство в студии, не требует перестановки и длительной перенастройки осветителей.

Мощный осветитель обладает высоким коэффициентом цветопередачи CRI 97 и TLCI 96, гарантируя естественный свет в различных ситуациях.

USB порт используется для обновления прошивок устройства, чтобы получать доступ к последним разработкам Godox.

Режим CCT предлагает широкий диапазон регулировки цветовой температуры от 2800K до 6500K, чтобы соответствовать окружающему освещению или привносить творческий замысел в кадр. Дополнительная коррекция G/M (Зеленый/Маджента) позволяет естественно сбалансировать цвета, особенно телесные оттенки, а также более точно согласовывать источники света с различной цветовой температурой.

Режим HSI предоставляет доступ к 36 000 цветов освещения и позволяет настраивать оттенок, насыщенность и интенсивность цвета.

Для съемок со сценарным освещением осветитель имеет режим спецэффектов FX - 13 предустановленных настраиваемых кинематографических световых эффектов с несколькими скоростями воспроизведения, таких как RGB цикл, фейерверк, скорая помощь и т.д.

Осветитель предлагает на выбор четыре варианта управления – при помощи встроенной панели управления на корпусе, дистанционно при помощи радиоуправления 2.4ГГц, по каналу DMX или со смартфона по Bluetooth через мобильное приложение Godox Light. Дистанционные способы управления поддерживают групповые режимы, когда при помощи одного пульта могут регулироваться параметры сразу нескольких осветителей.

При переходе в режим бесшумной работы, встроенный вентилятор осветителя отключается, а мощность светового потока уменьшается вдвое. Режим предназначен для съемок с синхронной записью звука или в условиях, требующих абсолютной тишины. Пользователь может сосредоточиться на съемке и не беспокоиться из-за посторонних звуков от осветительных приборов.

Комплектация


  • Мощность 150Вт
  • Цветовая температура 2800К…6500К
  • Яркость 0%…100%
  • SRI 96
  • TLCI 98
  • Угол раскрытия светового луча 20°…65°
  • Максимальная создаваемая освещенность, 1м, в крайних положениях зум 19000/26000 люкс
  • Количество спецэффектов 13 видов
  • Дист. управление смартфон/пульт 2.4G/DMX
  • Частотный диапазон радио/Bluetooth 2400 – 2483,5 МГц
  • Каналы 32
  • Группы 16
  • Дальность управления до 50м с пультом RC-R9
  • Питание 220В 50Гц
  • Байонет Bowens
  • Температура воздуха при эксплуатации -10°С…40°С
  • Размеры осветителя Ø48х750мм
  • Вес 7.5кг

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