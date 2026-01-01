Характеристики:
- Материал - пластик
- Цвет - черный
- Длина 350 см
- Вес 226,8 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KPKS03B Plastic chain (black) - пластиковая цепь для фона.
Запасная пластиковая цепь для комплекта держателей бумажного фона с системой скручивания.
Длина - 3,5 м.
Характеристики:
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