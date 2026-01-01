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Kupo KPKS03B Plastic chain (black) пластиковая цепь для фона

Kupo KPKS03B Plastic chain (black) пластиковая цепь для фона

Kupo
Артикул: NVF-9524

Kupo KPKS03B Plastic chain (black) - пластиковая цепь для фона.

Запасная пластиковая цепь для комплекта держателей бумажного фона с системой скручивания.

Длина - 3,5 м.

Описание

Характеристики:

  • Материал - пластик
  • Цвет - черный
  • Длина 350 см
  • Вес 226,8 г

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