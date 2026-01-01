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Sirui RGX105 софтбокс
Sirui RGX105 софтбокс
Sirui RGX105 софтбокс
Sirui RGX105 софтбокс

Sirui RGX105 софтбокс

Sirui
Артикул: MTG-3071

Sirui RGX105 софтбокс. Широкий быстросборный софтбокс с байонетом Bowens для смягчения светового потока. Имеет внешний и внутренний рассеиватель, благодаря которым тени станут более мягкими. Размер софтбокса, диаметр - 100 см. 

Описание

Характеристики:

  • Габариты  1010 × 435 мм
  • Диаметр - 100 см
  • Вес - 2640 гр
  • Байонет - Bowens

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