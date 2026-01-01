Характеристики:
- Габариты 1010 × 435 мм
- Диаметр - 100 см
- Вес - 2640 гр
- Байонет - Bowens
Москва
Малая Семеновская 3с6
Sirui RGX105 софтбокс. Широкий быстросборный софтбокс с байонетом Bowens для смягчения светового потока. Имеет внешний и внутренний рассеиватель, благодаря которым тени станут более мягкими. Размер софтбокса, диаметр - 100 см.
Характеристики:
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YongNuo YN-660S осветитель.
Светодиодный свет Yongnuo YN660 - имеет 11 эффектов и сделан с 2-мя группами светодиодов. Оснащен удобной ручкой, на которой есть большой дисплей. Поддерживает беспроводную систему управления YONGNUO LED через приложение или пульт дистанционного управления (в комплект не входит). Алюминиевая рама ускоряет отвод тепла и продлевает срок службы светодиодов.
Falcon Eyes зажим E – предназначен для установки зонта и вспышки с креплением холодный башмак на стандартные стойки для осветителей с установочным диаметром 3/8, 5/8, 1/4 дюйма.
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Мощность - 200Вт. Диапазон регулировки цветовой температуры - от 2800K до 6500K. Расстояние беспроводного управления - 50 м.
Godox SZ150R осветитель светодиодный студийный.
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Адаптер выполнен в корпусе из ударопрочного пластика с энергоэффективной электронной схемой. Длинный кабель повышает удобство его использования. Сетевой выход 12 вольт 5 А.
Комплектуется евровилкой.
Совместимость: YN600,YN300III, YN168, YN216,YN1410,YN300 Air,YN160III,YN360,YN308,YN608,YN608 RGB.
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