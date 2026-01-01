Sirui RGX105 софтбокс

Арт. MTG-1063

YongNuo YN-660S осветитель.

Светодиодный свет Yongnuo YN660 - имеет 11 эффектов и сделан с 2-мя группами светодиодов. Оснащен удобной ручкой, на которой есть большой дисплей. Поддерживает беспроводную систему управления YONGNUO LED через приложение или пульт дистанционного управления (в комплект не входит). Алюминиевая рама ускоряет отвод тепла и продлевает срок службы светодиодов.