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-10 %
Falcon Eyes FEA-SBII 120180 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 120180 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 120180 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 120180 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 120180 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 120180 BW софтбокс
Falcon Eyes FEA-SBII 120180 BW софтбокс

Falcon Eyes FEA-SBII 120180 BW софтбокс

Falcon Eyes
Артикул: MTG-2228

Falcon Eyes FEA-SBII 120180 BW софтбокс. Сборный софтбокс для источников постоянного LED и импульсного света, 120х180 см, байонет Bowens (сменный), 2 диффузора, чехол. 

Описание

Благодаря универсальности и компактности, софтбоксы серии Falcon Eyes FEA-SBII BW могут использоваться в студии и на улице. Большой софтбокс прямоугольной формы подойдет для использования в портретной (в том числе ростовой) и предметной фотографии на большом расстоянии, а также для съемки группы людей или в качестве фона. Размер софтбокса 120х180см.

Световой модификатор состоит из тента-отражателя, внешнего и внутреннего тканевых рассеивателей (диффузоров), байонетного кольца (крепления) и четырех стальных спиц. В комплект также входит чехол для хранения и транспортировки софтбокса.

Характеристики:

  • Модель Falcon Eyes FEA-SBII 120180 BW
  • Совместимый тип осветителя импульсные или светодиодные источники света
  • Размеры 120х180 см
  • Глубина 55 см
  • Байонет Bowens (сменное кольцо)
  • Крепежный диаметр кольца Ø142 мм
  • Материал байонетного кольца алюминиевый сплав
  • Материал спиц сталь
  • Размер комплекта в чехле 1150х250х60 мм
  • Вес комплекта в чехле 2,4 кг.

Комплектация

  • Софтбокс Falcon Eyes FEA-SBII 120180 BW
  • Байонетное кольцо
  • Внутренний тканевый диффузор
  • Внешний тканевый диффузор
  • Спицы – 4 шт.
  • Чехол

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