Falcon Eyes FEA-SBII 120180 BW софтбокс

Описание

Благодаря универсальности и компактности, софтбоксы серии Falcon Eyes FEA-SBII BW могут использоваться в студии и на улице. Большой софтбокс прямоугольной формы подойдет для использования в портретной (в том числе ростовой) и предметной фотографии на большом расстоянии, а также для съемки группы людей или в качестве фона. Размер софтбокса 120х180см.

Световой модификатор состоит из тента-отражателя, внешнего и внутреннего тканевых рассеивателей (диффузоров), байонетного кольца (крепления) и четырех стальных спиц. В комплект также входит чехол для хранения и транспортировки софтбокса.

Характеристики: