Godox Witstro AD600ProII вспышка аккумуляторная

Godox Witstro AD600ProII представляет собой мощную студийную вспышку с мощностью 600 Дж, работающую от встроенного литий-ионного аккумулятора 28,8 В/2600 мАч. Устройство обеспечивает до 360 срабатываний на полной мощности и быстрое время перезарядки от 0,01 до 0,9 секунды.

Система управления включает цветной TFT-дисплей и поддерживает различные режимы работы:

TTL автометрия

Ручной режим (M)

Стробоскоп (Multi)

Высокоскоростная синхронизация (HSS до 1/8000 сек)

Синхронизация по первой/второй шторке (S1/S2)

Беспроводная система Godox 2,4 ГГц позволяет организовать сложную световую схему с разделением на 16 групп (0-9, A-F) и 32 канала. Для управления требуется внешний триггер Godox (X3/X2T/Xpro/XPro II), обеспечивающий мгновенную синхронизацию одним нажатием кнопки.

Особенности:

Функция Freeze с длительностью импульса до 1/20400 сек для съемки движения

Стабильная цветовая температура (±100 К) на всем диапазоне мощностей

Встроенная биколорная подсветка для моделирования света

Цветовая индикация групп при работе с триггером X3

Возможность проводного подключения через порт 3,5 мм

Для студийной работы доступна опция питания от сети через адаптер Godox AC26. Дополнительно предлагается USB-зарядное устройство Godox UC46 для зарядки аккумуляторов серии Witstro.

Совместимость с камерами: Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Olympus, Panasonic, Pentax и Leica.

Вспышка отлично подходит для коммерческой и творческой съемки, обеспечивая мощное освещение для групповых портретов и крупных объектов даже при ярком солнечном свете. Встроенный bi-color свет расширяет возможности использования устройства как для фотосъёмки, так и для видео.

Характеристики: