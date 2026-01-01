Godox Witstro AD600ProII вспышка аккумуляторная

Godox Witstro AD600ProII представляет собой мощную студийную вспышку с мощностью 600 Дж, работающую от встроенного литий-ионного аккумулятора 28,8 В/2600 мАч. Устройство обеспечивает до 360 срабатываний на полной мощности и быстрое время перезарядки от 0,01 до 0,9 секунды.
Система управления включает цветной TFT-дисплей и поддерживает различные режимы работы:
Беспроводная система Godox 2,4 ГГц позволяет организовать сложную световую схему с разделением на 16 групп (0-9, A-F) и 32 канала. Для управления требуется внешний триггер Godox (X3/X2T/Xpro/XPro II), обеспечивающий мгновенную синхронизацию одним нажатием кнопки.
Особенности:
Функция Freeze с длительностью импульса до 1/20400 сек для съемки движения
Стабильная цветовая температура (±100 К) на всем диапазоне мощностей
Встроенная биколорная подсветка для моделирования света
Цветовая индикация групп при работе с триггером X3
Возможность проводного подключения через порт 3,5 мм
Для студийной работы доступна опция питания от сети через адаптер Godox AC26. Дополнительно предлагается USB-зарядное устройство Godox UC46 для зарядки аккумуляторов серии Witstro.
Совместимость с камерами: Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Olympus, Panasonic, Pentax и Leica.
Вспышка отлично подходит для коммерческой и творческой съемки, обеспечивая мощное освещение для групповых портретов и крупных объектов даже при ярком солнечном свете. Встроенный bi-color свет расширяет возможности использования устройства как для фотосъёмки, так и для видео.
Характеристики:
- Беспроводной метод управления (ведомое устройство) - Режим радиоуправления (совместим с Canon E-TTL II, Nikon i-TTL, Sony, FUJIFILM, Olympus и Panasonic TTL, Pentax, Leica)
- Режим работы вспышки - Беспроводной отключен M/Multi / Режим ведомой вспышки с радиоуправлением TTL/M/Multi
- Ведущее число - 87 (m ISO 100, с высокоэффективным стандартным рефлектором)
- Длительность импульса От 1/220 до 1/11760 секунды
- Длительность импульса режим Freeze от 1/25070c-1/20400c (t0.1)
- Мощность 600 Дж
- Управление вспышкой - 10 уровней регулировки мощности: 1/512~1/1 с шагом 1/10 стопа
- Режим стробоскопа - есть (до 100 раз, 100 Гц)
- Режим синхронизации - HSS – высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды), синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке
- Режим отложенной вспышки 0,01-30 сек
- Режим MASK (быстрое отделение объекта от фона) - есть
- Вентилятор - есть
- Звуковая индикация готовности - есть
- Индикация длительности импульса - есть
- Лампа моделирующего света - LED встроенный светодиод (от 2800 до 6000К)
- Режим оптического управления - S1/S2/Выкл
- Цветной дисплей
- Беспроводная синхронизация и управление - радиосинхронизация 2,4G
- Беспроводные режимы вспышки - режим ведомой вспышки, выкл
- Количество ведомых групп 16 (0-9, A-F)
- Дальность действия 100 м
- Количество каналов связи 32
- Беспроводной идентификатор ID 01-99/Выкл
- Источник питания литиевый аккумулятор (28.8В 2600мАч)
- Индикатор заряда батареи
- Количество срабатывания вспышки 360
- Время перезарядки 0,01-0,9 с
- Энергосбережение Автоматическое отключение (после 30…120 минут бездействия)
- Метод синхронизации - синхрокабель 3,5 мм
- Цветовая температура импульсной лампы 5800К
- Размеры 318х192х120мм
- Вес 3,5 кг