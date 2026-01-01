Godox Witstro AD600ProII вспышка аккумуляторная
Артикул: OLE-4614

Аккумуляторная вспышка. Мощность 600Дж, регулировка мощности от 1/512 до 1/1, bi-color моделирующий свет с цветовой температурой от 2800 до 6000 К, совместимость с TTL-режимами камер Canon, Nikon, Sony, Fuji, Olympus, Panasonic, Pentax и Leica, режимы TTL/M/Multi/HSS, функции S1, S2, Mask, режим Freeze (импульс до 1/20400 с), быстрая перезарядка (0,01–0,9 с). Работа от литиевого аккумулятора (до 360 вспышек) / сети переменного тока (опция), зарядное устройство в комплекте.

Godox Witstro AD600ProII представляет собой мощную студийную вспышку с мощностью 600 Дж, работающую от встроенного литий-ионного аккумулятора 28,8 В/2600 мАч. Устройство обеспечивает до 360 срабатываний на полной мощности и быстрое время перезарядки от 0,01 до 0,9 секунды.

Система управления включает цветной TFT-дисплей и поддерживает различные режимы работы:

  • TTL автометрия

  • Ручной режим (M)

  • Стробоскоп (Multi)

  • Высокоскоростная синхронизация (HSS до 1/8000 сек)

  • Синхронизация по первой/второй шторке (S1/S2)

Беспроводная система Godox 2,4 ГГц позволяет организовать сложную световую схему с разделением на 16 групп (0-9, A-F) и 32 канала. Для управления требуется внешний триггер Godox (X3/X2T/Xpro/XPro II), обеспечивающий мгновенную синхронизацию одним нажатием кнопки.

Особенности:

  • Функция Freeze с длительностью импульса до 1/20400 сек для съемки движения

  • Стабильная цветовая температура (±100 К) на всем диапазоне мощностей

  • Встроенная биколорная подсветка для моделирования света

  • Цветовая индикация групп при работе с триггером X3

  • Возможность проводного подключения через порт 3,5 мм

Для студийной работы доступна опция питания от сети через адаптер Godox AC26. Дополнительно предлагается USB-зарядное устройство Godox UC46 для зарядки аккумуляторов серии Witstro.

Совместимость с камерами: Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Olympus, Panasonic, Pentax и Leica.

Вспышка отлично подходит для коммерческой и творческой съемки, обеспечивая мощное освещение для групповых портретов и крупных объектов даже при ярком солнечном свете. Встроенный bi-color свет расширяет возможности использования устройства как для фотосъёмки, так и для видео.

Характеристики:

  • Беспроводной метод управления (ведомое устройство) - Режим радиоуправления (совместим с Canon E-TTL II, Nikon i-TTL, Sony, FUJIFILM, Olympus и Panasonic TTL, Pentax, Leica)
  • Режим работы вспышки -  Беспроводной отключен M/Multi / Режим ведомой вспышки с радиоуправлением TTL/M/Multi
  • Ведущее число - 87 (m ISO 100, с высокоэффективным стандартным рефлектором)
  • Длительность импульса  От 1/220 до 1/11760 секунды
  • Длительность импульса режим Freeze от 1/25070c-1/20400c (t0.1)
  • Мощность 600 Дж
  • Управление вспышкой - 10 уровней регулировки мощности: 1/512~1/1 с шагом 1/10 стопа
  • Режим стробоскопа - есть (до 100 раз, 100 Гц)
  • Режим синхронизации  - HSS – высокоскоростная синхронизация (до 1/8000 секунды), синхронизация по первой шторке, синхронизация по второй шторке
  • Режим отложенной вспышки 0,01-30 сек
  • Режим MASK (быстрое отделение объекта от фона) - есть
  • Вентилятор  - есть
  • Звуковая индикация готовности  - есть
  • Индикация длительности импульса - есть
  • Лампа моделирующего света - LED встроенный светодиод (от 2800 до 6000К)
  • Режим оптического управления  - S1/S2/Выкл
  • Цветной дисплей
  • Беспроводная синхронизация и управление - радиосинхронизация 2,4G
  • Беспроводные режимы вспышки - режим ведомой вспышки, выкл
  • Количество ведомых групп 16 (0-9, A-F)
  • Дальность действия 100 м
  • Количество каналов связи 32
  • Беспроводной идентификатор ID  01-99/Выкл
  • Источник питания литиевый аккумулятор (28.8В 2600мАч)
  • Индикатор заряда батареи
  • Количество срабатывания вспышки 360
  • Время перезарядки 0,01-0,9 с
  • Энергосбережение Автоматическое отключение (после 30…120 минут бездействия)
  • Метод синхронизации  - синхрокабель 3,5 мм
  • Цветовая температура импульсной лампы 5800К
  • Размеры 318х192х120мм
  • Вес 3,5 кг

Комплектация

  • Моноблок
  • Импульсная лампа
  • Литиевая аккумуляторная батарея
  • Зарядное устройство
  • Сетевой кабель (с евровилкой)
  • Рефлектор
  • Защитный колпак лампы
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

