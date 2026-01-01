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Godox ML60 светодиодный осветитель 60 Вт
Godox ML60 светодиодный осветитель 60 Вт
Godox ML60 светодиодный осветитель 60 Вт
Godox ML60 светодиодный осветитель 60 Вт
Godox ML60 светодиодный осветитель 60 Вт
Godox ML60 светодиодный осветитель 60 Вт
Godox ML60 светодиодный осветитель 60 Вт
Godox ML60 светодиодный осветитель 60 Вт
Godox ML60 светодиодный осветитель 60 Вт
Godox ML60 светодиодный осветитель 60 Вт

Godox ML60 светодиодный осветитель 60 Вт

Godox
Артикул: DAN-8651

Godox ML60 светодиодный осветитель, который имеет мощность 60Вт, универсален для различных видов работ, имеет индикатор батареи, имеет компактный размер среди линейки остветительных приборов Godox.

Описание

Супер компактный осветитель Godox ML60 с COB-светодиодом в линейке осветительных приборов Godox. Мощность 60Вт. Постоянная цветовая температура соответствует дневному освещению и является самой универсальной для различных видов работ. Благодаря высокому индексу цветопередачи ML60 обеспечивает точную передачу цвета. Питается осветель от сетевого комплектного адаптера, либо от двух аккумуляторов NP-F (приобретаются дополнительно) благодаря входящей в комплект аккумуляторной площадке Godox BC60 с индикатором уровня заряда батарей.

Комплектация:
Светодиодный осветитель ML60 - 1шт
Рукоятка - 1шт
Батарейный адаптер BC60 - 1шт
Сетевой адаптер - 1шт
Держатель сетевого адаптера - 1шт
Рефлектор - 1шт
Крышка лампы - 1шт
Кабель питания переменного тока 5м - 1шт
Кабель питания постоянного тока 1,5м - 1шт
Кабель питания постоянного тока 0,2м - 1шт
Застежка - 1шт
Клипса - 1шт
Сумка - 1шт
Руководство по эксплуатации - 1шт

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