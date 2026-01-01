Godox ML60 светодиодный осветитель 60 Вт

Супер компактный осветитель Godox ML60 с COB-светодиодом в линейке осветительных приборов Godox. Мощность 60Вт. Постоянная цветовая температура соответствует дневному освещению и является самой универсальной для различных видов работ. Благодаря высокому индексу цветопередачи ML60 обеспечивает точную передачу цвета. Питается осветель от сетевого комплектного адаптера, либо от двух аккумуляторов NP-F (приобретаются дополнительно) благодаря входящей в комплект аккумуляторной площадке Godox BC60 с индикатором уровня заряда батарей.
Комплектация:
Светодиодный осветитель ML60 - 1шт
Рукоятка - 1шт
Батарейный адаптер BC60 - 1шт
Сетевой адаптер - 1шт
Держатель сетевого адаптера - 1шт
Рефлектор - 1шт
Крышка лампы - 1шт
Кабель питания переменного тока 5м - 1шт
Кабель питания постоянного тока 1,5м - 1шт
Кабель питания постоянного тока 0,2м - 1шт
Застежка - 1шт
Клипса - 1шт
Сумка - 1шт
Руководство по эксплуатации - 1шт