images
images
images
images
Fotokvant BGP-2711-25 Beige фон бумажный 2.72х11 м бежевый
Fotokvant BGP-2711-25 Beige фон бумажный 2.72х11 м бежевый
Fotokvant BGP-2711-25 Beige фон бумажный 2.72х11 м бежевый
Fotokvant BGP-2711-25 Beige фон бумажный 2.72х11 м бежевый

Fotokvant BGP-2711-25 Beige фон бумажный 2.72х11 м бежевый

Fotokvant
Артикул: MTG-1680

Fotokvant BGP-2711-25 Beige фон бумажный 2.72х11 м бежевый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

Описание

Ровная поверхность фона позволяет его использовать для портретной съемки с минимальной последующей обработкой, так и для предметной съемки, например, для маркетплейсов.
Для переносной установки фона, рекомендуется использовать системы крепления типа ворота, например:
Fotokvant V-2630L ворота для тяжелых фонов 2,6х3 м
Для стационарного крепления – систему установки рулонных фонов с размоткой – на один или три фона:
Fotokvant RAC-BR KIT комплект держателей для одного фона
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов.

Для качественной работы с бумажными фонами вам понадобится нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Fotokvant BGK-01. Нож изготавливается из пластика и имеет сменное лезвие. С его помощью вы сможете быстро и главное ровно, без рваных краев, отрезать использованную часть фона.

Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,7 м, упакован в коробку. Вес - 6 кг. 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

FST 1033 ORANGE YELLOW фон бумажный персиковый 2,72х11 м
Арт. DAN-8460
FST 1033 ORANGE YELLOW фон бумажный персиковый 2,72х11 м
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

FST 1033 ORANGE YELLOW– профессиональный бумажный фон цвет персиковый. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 2,72х11,0 м. 

5 990 ₽
В корзину
-16 %
Wellmaking LED Ring Light 48W кольцевой осветитель 48 Вт CRI 97
Wellmaking LED Ring Light 48W кольцевой осветитель 48 Вт CRI 97
Wellmaking LED Ring Light 48W кольцевой осветитель 48 Вт CRI 97
Арт. DAN-9646
Wellmaking LED Ring Light 48W кольцевой осветитель 48 Вт CRI 97
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 23 ч

Wellmaking LED Ring Light 48W кольцевой осветитель 48 Вт.

Осветитель кольцевой мощностью 48 Вт, цветовая температура 3200-5600 К, комплектуется держателем смартфона и шаровой головкой. Устанавливается на стандартную студийную стойку, крепление под 5/8 дюйма. Для удобства транспортировки и хранения в комплекте поставки есть сумка. 

-16.26 %6 890 ₽
5 760 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes CL-P22 зажим-клипса
Falcon Eyes CL-P22 зажим-клипса
Falcon Eyes CL-P22 зажим-клипса
Арт. DAN-9561
Falcon Eyes CL-P22 зажим-клипса
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 8 дн, 23 ч

Falcon Eyes CL-P22 – быстросъемный монтажный крепеж из прочного ABS-пластика с нескользящими нейлоновыми накладками на захватах. Зажим-клипса применяется для крепления тканевых, бумажных или пластиковых фотофонов к стойке или перекладине диаметром до 20 мм.

-15 %390 ₽
330 ₽
В корзину
Raylab 059 Light Crimson фон бумажный светло-малиновый 2.72x11 м
Арт. DAN-9956
Raylab 059 Light Crimson фон бумажный светло-малиновый 2.72x11 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Raylab 059 Light Crimson фон бумажный светло-малиновый 2.72x11 м.

 Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 2,72х11,0 м.

5 120 ₽
В корзину
-5 %
Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный
Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный
Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный
Арт. MTG-1404
Fotokvant BGP-2711-44 Black фон бумажный 2.72х11 м черный
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 23 ч

Fotokvant BGP-2711-44 фон бумажный 2.72х11 м черный. 

Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Вес фона примерно 6 кг.

-5.16 %5 230 ₽
4 960 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-54 Stinger фон бумажный 2.72х11 м зеленый
Fotokvant BGP-2711-54 Stinger фон бумажный 2.72х11 м зеленый
Fotokvant BGP-2711-54 Stinger фон бумажный 2.72х11 м зеленый
Арт. MTG-1405
Fotokvant BGP-2711-54 Stinger фон бумажный 2.72х11 м зеленый
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Fotokvant BGP-2711-54 Stinger фон бумажный 2.72х11 м зеленый.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-54 размером 2,72х11 м цвет - зеленый. Данный цвет чаще всего используется в качестве хромакея. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-110 Taro Purple фон бумажный 2.72х11 м пастельно-фиолетовый
Fotokvant BGP-2711-110 Taro Purple фон бумажный 2.72х11 м пастельно-фиолетовый
Fotokvant BGP-2711-110 Taro Purple фон бумажный 2.72х11 м пастельно-фиолетовый
Арт. MTG-1658
Fotokvant BGP-2711-110 Taro Purple фон бумажный 2.72х11 м пастельно-фиолетовый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant BGP-2711-110 Taro Purple фон бумажный 2.72х11 м пастельно-фиолетовый.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-110 размером 2,72х11 м цвет - пастельно-фиолетовый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-17 Carnation Pink фон бумажный 2.72х11 м гвоздика розовая
Fotokvant BGP-2711-17 Carnation Pink фон бумажный 2.72х11 м гвоздика розовая
Fotokvant BGP-2711-17 Carnation Pink фон бумажный 2.72х11 м гвоздика розовая
Арт. MTG-1667
Fotokvant BGP-2711-17 Carnation Pink фон бумажный 2.72х11 м гвоздика розовая
Наличие
Центральный склад: более 10 шт

Fotokvant BGP-2711-17 Carnation Pink фон бумажный 2.72х11 м гвоздика розовая.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-17 размером 2,72х11 м цвет - розовая гвоздика. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-29 Tristle фон бумажный 2.72х11 м чертополох
Fotokvant BGP-2711-29 Tristle фон бумажный 2.72х11 м чертополох
Fotokvant BGP-2711-29 Tristle фон бумажный 2.72х11 м чертополох
Арт. MTG-1683
Fotokvant BGP-2711-29 Tristle фон бумажный 2.72х11 м чертополох
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant BGP-2711-29 Tristle фон бумажный 2.72х11 м чертополох.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-29 размером 2,72х11 м цвет - фиолетовый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-33 Lvorine фон бумажный 2.72х11 м слоновая кость
Fotokvant BGP-2711-33 Lvorine фон бумажный 2.72х11 м слоновая кость
Fotokvant BGP-2711-33 Lvorine фон бумажный 2.72х11 м слоновая кость
Арт. MTG-1685
Fotokvant BGP-2711-33 Lvorine фон бумажный 2.72х11 м слоновая кость
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant BGP-2711-33 Lvorine фон бумажный 2.72х11 м слоновая кость.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-33 размером 2,72х11 м цвет - светло-бежевый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-50 Aspen фон бумажный 2.72х11 м желтый
Fotokvant BGP-2711-50 Aspen фон бумажный 2.72х11 м желтый
Fotokvant BGP-2711-50 Aspen фон бумажный 2.72х11 м желтый
Арт. MTG-1693
Fotokvant BGP-2711-50 Aspen фон бумажный 2.72х11 м желтый
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant BGP-2711-50 Aspen фон бумажный 2.72х11 м желтый. Это один из самых востребованных цветов для съемки детей и цветочных композиций.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-50 размером 2,72х11 м цвет - желтый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину
Fotokvant BGP-2711-63 Apple фон бумажный 2.72х11 м яблоко
Fotokvant BGP-2711-63 Apple фон бумажный 2.72х11 м яблоко
Fotokvant BGP-2711-63 Apple фон бумажный 2.72х11 м яблоко
Арт. MTG-1700
Fotokvant BGP-2711-63 Apple фон бумажный 2.72х11 м яблоко
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Fotokvant BGP-2711-63 Aplle фон бумажный 2.72х11 м яблоко.

Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-63 размером 2,72х11 м цвет - зеленое яблоко. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2

5 340 ₽
В корзину

Видео

Люминесцентные и светодиодные лампы. Студийные тесты. Обзор
Люминесцентные и светодиодные лампы. Студийные тесты. Обзор
Видеообзор &quot;Идеальный комплект света для бьюти-блогера QZSD V5T&quot;
Видеообзор "Идеальный комплект света для бьюти-блогера QZSD V5T"
Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
Фотобокс с подсветкой Simp Q Portable Photo Studio S
4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть II
4 схемы постановки света с Sekonic L-478DR для Elinchrom. Часть II
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера