Godox LC500R mini осветитель светодиодный

Характеристики:
- Цветовая температура 2500К-8500К
- RGB
- Мощность макс 20 Вт
- Регулировка яркости 0%-100%
- CRI 95
- TLCI 96
- Освещенность 1580 люкс (1 м)
- Количество спецэффектов 15
- Встроенный литиевый аккумулятор 7,2 В-2470 мАч
- Время автономной работы (при 100% яркости, 5600K) до 50 минут
- Время зарядки 1 час 25 минут (12В-2А)
- Вход Type-C 5В-2А 9В-2А 12В-2А
- Способы управления Управление по Bluetooth/встроенная панель управления
- Дистанция передачи данных по Bluetooth макс 30 м
- Размеры осветителя 43×44×457 мм
- Вес осветителя 559 г