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Phottix 83723 G-Capsule Softbox 41" многофунциольный октобокс 105 см
Phottix 83723 G-Capsule Softbox 41" многофунциольный октобокс 105 см
Phottix 83723 G-Capsule Softbox 41" многофунциольный октобокс 105 см
Phottix 83723 G-Capsule Softbox 41" многофунциольный октобокс 105 см
Phottix 83723 G-Capsule Softbox 41" многофунциольный октобокс 105 см

Phottix 83723 G-Capsule Softbox 41" многофунциольный октобокс 105 см

Phottix
Артикул: OLE-1783

 Phottix 83723 G-Capsule Softbox 41" октобокс 105 см

Панорамный софтбокс диаметром 105 см сочетает в себе софтбокс и съемный зонт, позволяющий использовать насадки в различных вариациях - как традиционный софтбокс (с сотами или без), как портретную тарелку, как светильник мягкого света с рассеянным освещением, как зонт. Встроенный магнитный держатель гелевого фильтра с комплектом гелевых фильтров основных четырех цветов.  Кнопка разблокировки одним нажатием для легкого извлечения.
Оснащен байонетом Bowens.

Описание

Софтбокс серии G-Capsule имеет светонепроницаемое черное внешнее покрытие, белую внутреннюю поверхность из термостойкого тканевого материала, который выдерживает температуру до 120 ° C, основу из 16 спиц из стекловолокна, отличающихся легкостью, прочностью и долговечностью. Софтбокс легко сложить для экономии места при хранении. Система также включает в себя набор магнитных гелевых держателей 4 цветов.

Оснащен байонетом Bowens. Сменные крепления 144 мм для Elinchrom, Hensel и Profoto приобретаются отдельно.

Софтбокс поставляется с сумкой для переноски. 

Характеристики:

  • Размеры в разложенном виде (софтбокс + зонт): диаметр 1050 мм x 900 мм
  • Размеры в разложенном виде (софтбокс): диаметр 1050 мм x 460 мм
  • Размер в разложенном виде (зонт): диаметр 1050 мм x 440 мм
  • Размер в сложенном виде (софтбокс): диаметр 180 мм x 650 мм
  • Размер в сложенном виде (зонт): 700 мм x 300 мм x 120 мм
  • Вес софтбокса с креплением Bowens: 1,589 кг
  • Вес зонта: 642 г

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