Phottix 83723 G-Capsule Softbox 41" многофунциольный октобокс 105 см

Оснащен байонетом Bowens. Сменные крепления 144 мм для Elinchrom, Hensel и Profoto приобретаются отдельно.
Софтбокс поставляется с сумкой для переноски.
Характеристики:
Размеры в разложенном виде (софтбокс + зонт): диаметр 1050 мм x 900 мм Размеры в разложенном виде (софтбокс): диаметр 1050 мм x 460 мм Размер в разложенном виде (зонт): диаметр 1050 мм x 440 мм Размер в сложенном виде (софтбокс): диаметр 180 мм x 650 мм Размер в сложенном виде (зонт): 700 мм x 300 мм x 120 мм Вес софтбокса с креплением Bowens: 1,589 кг Вес зонта: 642 г