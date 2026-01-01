images
FST LED-35 комплект постоянного света

FST LED-35 комплект постоянного света

FST
Артикул: NVF-7729

FST LED-35 - комплект постоянного света.

Комплект постоянного света на базе осветителя мощностью 35 Вт. Цветовая температура 3200-5500 К. В осветителе используется светодиодная лампа FST LED 35 которая при работе практически не нагревается. Подходит для фото- и видеосъемки.

Описание

FST LED-35 комплект постоянного света

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
Fotokvant U-84T фотозонт белый на просвет 84 см
Fotokvant U-84T фотозонт белый на просвет 84 см
Fotokvant U-84T фотозонт белый на просвет 84 см
Арт. NVF-7291
Fotokvant U-84T фотозонт белый на просвет 84 см
Наличие
более 10 шт

Fotokvant U-84T – фотозонт просветный 84 см. Позволяет получить мягкий рассеянный свет, равномерно и одинаково освещающий все поверхности объекта. Отлично подходит для съемки на выезде. Применяется при фотографии на документы, в маленьких помещениях, а так же в репортажной съемке. Диаметр купола - 84 см. Вес - 200 г.

410 ₽
В корзину
QZSD V5T кольцевой светодиодный осветитель с штативом
QZSD V5T кольцевой светодиодный осветитель с штативом
QZSD V5T кольцевой светодиодный осветитель с штативом
Арт. DAN-4542
QZSD V5T кольцевой светодиодный осветитель с штативом
Наличие
в наличии 1-3 шт

Кольцевой светодиодный осветитель QZSD V5T со стойкой.

Осветитель кольцевой мощностью 20 Вт на 240 светодиодов с переменной температурой 3200-5500 K, внешний диаметр - 33 см, внутренний - 23 см. Световой поток - 2000 Лм. Вес - 1,4 кг. В комплекте поставки - штатив QZSD Q111.

5 960 ₽
В корзину
YongNuo FJ-SW1205000D сетевой адаптер 12В 5А 60Вт
YongNuo FJ-SW1205000D сетевой адаптер 12В 5А 60Вт
Арт. DAN-1172
YongNuo FJ-SW1205000D сетевой адаптер 12В 5А 60Вт
Наличие
в наличии 4-10 шт

YongNuo FJ-SW1205000E - сетевой адаптер для осветителей YongNuo.

Адаптер выполнен в корпусе из ударопрочного пластика с энергоэффективной электронной схемой. Длинный кабель повышает удобство его использования. Сетевой выход 12 вольт 5 А.

Комплектуется евровилкой.

Совместимость: YN600,YN300III, YN168, YN216,YN1410,YN300 Air,YN160III,YN360,YN308,YN608,YN608 RGB.

2 900 ₽
В корзину
-10 %
Falcon Eyes UR-32T зонт просветный 70 см
Falcon Eyes UR-32T зонт просветный 70 см
Falcon Eyes UR-32T зонт просветный 70 см
Арт. NVF-6451
Falcon Eyes UR-32T зонт просветный 70 см
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 21 ч

Falcon Eyes UR-32T – зонт просветный, диаметр, см – 70.

Отлично подходит для студийной и стробистской съемки. Дает максимально мягкое рассеянное освещение. Вес - 200 г.

-10 %580 ₽
520 ₽
В корзину
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Арт. NVF-9345
Fotokvant LS-2100B стойка легкая 210 см с сумкой-чехлом для студийного света
Наличие
более 10 шт

Fotokvant LS-2100B - трехсекционная, легкая студийная стойка без амортизации с сумкой-чехлом. Модель оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. Максимальная высота - 207 см. Минимальная - 87 см. Длина в сложенном состоянии - 74 см. Поставляется в чехле.


1 290 ₽
В корзину

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Дэвид Сайднер - модный фотограф или фотограф мира моды
Дэвид Сайднер - модный фотограф или фотограф мира моды
Квадратные светофильтры для объективов. Обзор
Квадратные светофильтры для объективов. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.