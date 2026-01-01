Fotokvant U-84T – фотозонт просветный 84 см. Позволяет получить мягкий
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
FST LED-35 - комплект постоянного света.
Комплект постоянного света на базе осветителя мощностью 35 Вт. Цветовая температура 3200-5500 К. В осветителе используется светодиодная лампа FST LED 35 которая при работе практически не нагревается. Подходит для фото- и видеосъемки.
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Fotokvant U-84T – фотозонт просветный 84 см. Позволяет получить мягкий
Кольцевой светодиодный осветитель QZSD V5T со стойкой.
Осветитель кольцевой мощностью 20 Вт на 240 светодиодов с переменной температурой 3200-5500 K, внешний диаметр - 33 см, внутренний - 23 см. Световой поток - 2000 Лм. Вес - 1,4 кг. В комплекте поставки - штатив QZSD Q111.
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Адаптер выполнен в корпусе из ударопрочного пластика с энергоэффективной электронной схемой. Длинный кабель повышает удобство его использования. Сетевой выход 12 вольт 5 А.
Комплектуется евровилкой.
Совместимость: YN600,YN300III, YN168, YN216,YN1410,YN300 Air,YN160III,YN360,YN308,YN608,YN608 RGB.
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Отлично подходит для студийной и стробистской съемки. Дает максимально мягкое рассеянное освещение. Вес - 200 г.
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