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Zhiyun MOLUS G200 осветитель
Zhiyun MOLUS G200 осветитель
Zhiyun MOLUS G200 осветитель
Zhiyun MOLUS G200 осветитель
Zhiyun MOLUS G200 осветитель
Zhiyun MOLUS G200 осветитель

Zhiyun MOLUS G200 осветитель

Zhiyun
Артикул: OLE-2595

Компактный мощный светодиодный осветитель, построенный на COB кристалле. Байонет Bowens. Мощность 200 Вт (в режиме режим MAX Extreme до 300 Вт), цветовая температура 2700-6500К. Универсальный источник света для фото- или видеосъемки. Поворотный на 180° кронштейн рукоятки, интегрированный в корпус источника позволяет менять углол наклона. Благодаря компактным размерам можно использовать в условиях ограниченного пространства.

Описание

За счет большой концентрации кристаллов COB-светодиод создает излучение высокой оптической плотности. В моноблоке используется запатентованная система охлаждения DynaVort Cooling System и состоит из радиатора особой формы, управляемого вентилятора и продвинутых алгоритмов.

Осветитель снабжен режимом работы Live Mode - источники света включаются сразу после подключения к сети. Также моноблок поддерживает управление по Bluetooth через приложение ZY Vega.

Характеристики:

  • Вид осветителя — моноблок
  • Байонет Bowens
  • Мощность 200 Вт
  • Цветовая температура 2700-6500 К
  • TLCI ≥97
  • CRI ≥95
  • Яркость 13800 лк
  • Питание через сетевой адаптер
  • Встроенный дисплей
  • Активное охлаждение
  • Есть крепление 5/8"
  • Возможность управления через приложение
  • Вес 1 кг

Комплектация

  • осветитель
  • отражатель ZHIYUN Reflector Bowens
  • блок питания и контроля
  • сумка

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