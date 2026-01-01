Zhiyun MOLUS G200 осветитель

Описание

За счет большой концентрации кристаллов COB-светодиод создает излучение высокой оптической плотности. В моноблоке используется запатентованная система охлаждения DynaVort Cooling System и состоит из радиатора особой формы, управляемого вентилятора и продвинутых алгоритмов.

Осветитель снабжен режимом работы Live Mode - источники света включаются сразу после подключения к сети. Также моноблок поддерживает управление по Bluetooth через приложение ZY Vega.

Характеристики: