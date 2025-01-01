GreenBean WallPlate WP-027 кронштейн потолочный

Kupo Junior to Baby Adapter – втулочный адаптер-переходник диаметром 16–28 мм. Используется для стоек Junior и WindUp.
GreenBean WallPlate WP-027 – стальной кронштейн с крепежной шпилькой диаметром 16 мм (5/8 дюйма) и длиной 115 мм. Предназначен для монтажа студийного оборудования на стену или потолок для освобождения площади пола. Крепежные элементы в комплект не входят!
KUPO Large Gaffer Grip (KCP500) – большое крепление в виде клипсы. Модель оснащена двумя адаптерами 5/8" (16 мм) для установки студийного оборудования весом до 10 кг. Предусмотрена установка на плоские поверхности и трубы диаметром от 6 до 80 мм. Изготовлено из алюминия. Вес 1,25 кг.
Grifon MBH-700S – пластина с адаптером. Кронштейн дает возможность прикрепить различное студийное оборудование к потолку и стенам. Втулка имеет резьбу 1/4 дюйма.
Avenger F805 – стальной кронштейн диаметром 5/8 дюйма (16 мм) и длиной 6 дюймов (15,24 см). Пластина имеет восемь опорных точек для гвоздей или шурупов ( в комплект не входят). Освобождает площадь пола и дает возможность установки студийного оборудования.
GreenBean Stand 220 – алюминиевая пятисекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 2,5 кг. Имеет стандартное крепление головки 5/8 дюйма, резьбу 1/4 дюйма, вес 1,3 кг. Высота варьируется от 50 до 222 см.
GreenBean MegaClamp MC-060 – многофункциональный стальной зажим. Подходит для трех видов крепления: клипса с обрезиненными захватами для установки на трубы или плоскости шириной до 40 мм, втулка 5/8 дюйма (16 мм) и шпилька 5/8 дюйма (16 мм) с внутренней резьбой 3/8 дюйма (9,5 мм) для крепления на студийных стойках, перекладинах, держателях и т.д. Позволяет быстро закрепить отражатели, гелевые фильтры, компактные вспышки и другое вспомогательное студийное оборудование. Ширина держателей клипсы – 100 мм.
Falcon Eyes MBH-700 (14671) – кронштейн для установки студийного оборудования на плоскую поверхность с помощью крепежей (винтов, саморезов и т.д.). Пластина-основание изготовлена из металла, втулка размером 5/8 дюйма из прочного пластика, размер крепления 65х65 мм. Вес – 0,15 кг.
Фолиевый фильтр корректирующий Chris James 223 Eighth C.T. orange
Преобразует световую температуру 5700К в 3200К.
Коэффициент пропускания - 79,1%
Коэффициент поглощения - 0,07
Цена указана за один погонный метр.
Wansen
