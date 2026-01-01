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FST EF-100PS (LED) Sun Light 5500K cветодиодный осветитель
FST EF-100PS (LED) Sun Light 5500K cветодиодный осветитель
FST EF-100PS (LED) Sun Light 5500K cветодиодный осветитель
FST EF-100PS (LED) Sun Light 5500K cветодиодный осветитель

FST EF-100PS (LED) Sun Light 5500K cветодиодный осветитель

FST
Артикул: MTG-0189

FST EF-100PS (LED) Sun Light 5500К - светодиодный осветитель профессионального уровня.

Займет достойное место в фото- и видеостудии. Осветитель выполнен в добротном корпусе, в основании которого есть кронштейн для крепления на стандартную стойку и направляющие для установки зонта. FST EF-100PS (LED) может работать от аккумулятора, который идет в комплекте.

Описание

Осветитель оснащен байонетом Bowens, к которому присоединяется рефлектор или любые другие модификаторы света с аналогичным креплением. Кабель сетевого питания подсоединяется к соответствующему разъему, расположенному сбоку корпуса. Боковой вывод кабеля является более удобным по сравнению с кабелем в задней панели, поскольку не закрывает индикацию и клавиши управления светом.

На задней стороне корпуса традиционно расположены органы управления и индикации. Там есть светодиодный цифровой индикатор установленной мощности света, кнопки для управления светом, клавиша выключателя сетевого питания, предохранитель и разъем для подключения внешнего аккумулятора. Возможность питания осветителя от внешней аккумуляторной батареи является вторым значимым и неоспоримым преимуществом данного прибора постоянного света. Диапазон питающего напряжения от 12 до 19 вольт позволяет использовать различные источники автономного питания.

Светодиодная матрица установлена на алюминиевом радиаторе. Для повышения эффективности охлаждения осветитель снабжен вентилятором.

Характеристики:

  • выходная мощность - 120 Вт
  • световой поток - 1000 Лм
  • цветовая температура - 5500 К
  • диапазон регулирования светового потока - 10-100 %
  • количество каналов пду - 9
  • напряжение питания - 100-240 В переменного тока или 12-19 В постоянного тока
  • байонет – Bowens

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