FST EF-100PS (LED) Sun Light 5500K cветодиодный осветитель

Описание

Осветитель оснащен байонетом Bowens, к которому присоединяется рефлектор или любые другие модификаторы света с аналогичным креплением. Кабель сетевого питания подсоединяется к соответствующему разъему, расположенному сбоку корпуса. Боковой вывод кабеля является более удобным по сравнению с кабелем в задней панели, поскольку не закрывает индикацию и клавиши управления светом.

На задней стороне корпуса традиционно расположены органы управления и индикации. Там есть светодиодный цифровой индикатор установленной мощности света, кнопки для управления светом, клавиша выключателя сетевого питания, предохранитель и разъем для подключения внешнего аккумулятора. Возможность питания осветителя от внешней аккумуляторной батареи является вторым значимым и неоспоримым преимуществом данного прибора постоянного света. Диапазон питающего напряжения от 12 до 19 вольт позволяет использовать различные источники автономного питания.

Светодиодная матрица установлена на алюминиевом радиаторе. Для повышения эффективности охлаждения осветитель снабжен вентилятором.

Характеристики: