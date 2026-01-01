Fotokvant RGB-188AAPC круглый светодиодный осветитель RGB 70 Вт

Описание

Осветитель работает в режимах CCT, HSI, RGBW. 49 сценариев работы затухания и переходов света и цвета дают практически неограниченные сюжеты и возможности для творчества при съемке видео.

Светодиодная панель создает равномерное освещение объекта съемки. Питание обеспечивается аккумулятором серия V-mount или NP-F970/F770/F570 с адаптером (покупаются отдельно). Подключение к сети через адаптер в комплекте.

На задней панели расположен цифровой дисплей с подсветкой, показывающий заряд аккумуляторов, а также цветовую температуру и режимы работы CCT, HSI, RGBW . Регулировка яркости, цветовой температуры и тд производится плавно, диммером. На боковой панели расположена кнопка вкл./выкл.

Характеристики: