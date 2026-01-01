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Fotokvant RGB-188AAPC круглый светодиодный осветитель RGB 70 Вт
Fotokvant RGB-188AAPC круглый светодиодный осветитель RGB 70 Вт
Fotokvant RGB-188AAPC круглый светодиодный осветитель RGB 70 Вт
Fotokvant RGB-188AAPC круглый светодиодный осветитель RGB 70 Вт
Fotokvant RGB-188AAPC круглый светодиодный осветитель RGB 70 Вт
Fotokvant RGB-188AAPC круглый светодиодный осветитель RGB 70 Вт

Fotokvant RGB-188AAPC круглый светодиодный осветитель RGB 70 Вт

Fotokvant
Артикул: MTG-2159

Fotokvant RGB-188AAPC светодиодный осветитель RGB. Светодиодная панель RGB круглой формы с питанием от аккумулятора или сети. Мощность - 70 Вт, цветовая температура - 2500-8500 К, максимальная яркость - 1500 лк на расстоянии 1 м. Индекс CRI ≥97. Комплектуется сумкой для хранения и переноски. Размер : диаметр панели 45 см, максимальные с креплением 54х54х4,5 см. Вес 3,6 кг.

Описание

Осветитель работает в режимах CCT, HSI, RGBW. 49 сценариев работы затухания и переходов света и цвета дают практически неограниченные сюжеты и возможности для творчества при съемке видео.

Светодиодная панель создает равномерное освещение объекта съемки. Питание обеспечивается аккумулятором серия V-mount или NP-F970/F770/F570 с адаптером (покупаются отдельно). Подключение к сети через адаптер в комплекте.

На задней панели расположен цифровой дисплей с подсветкой, показывающий заряд аккумуляторов, а также цветовую температуру и режимы работы CCT, HSI, RGBW . Регулировка яркости, цветовой температуры и тд производится плавно, диммером. На боковой панели расположена кнопка вкл./выкл.

Характеристики:

  • Мощность - 70 Вт.
  • Угол рассеивания - 120 гр.
  • CRI - 97+
  • TLCI - 98
  • Яркость - 1500 Лм
  • Цветовая температура - 2500-8500 К.
  • Вес осветителя (без упаковки) - 3,6 кг
  • Размер осветителя - 54х54х4,5 см, диаметр панели 45 см.

Комплектация

  • Осветитель
  • Сумка
  • Питание от сети 220 В

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