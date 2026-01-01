images
images
images
Boya BY-WM3T2-D2 беспроводная микрофонная система
Boya BY-WM3T2-D2 беспроводная микрофонная система
Boya BY-WM3T2-D2 беспроводная микрофонная система

Boya BY-WM3T2-D2 беспроводная микрофонная система

Boya
Артикул: DAN-9217
BOYA BY-WM3T2 – миниатюрная портативная 2,4ГГц беспроводная микрофонная система, обеспечивающая совместную работу до 2-х человек, совместимая с мобильными устройствами, оснащенная функцией автоматического сопряжения и возможностью активации функции шумоподавления. BY-WM3T2 идеально подходит для ведения прямых трансляций, создания видеоблогов и других аудиозаписей.

Описание


Особенности

  • 2,4 ГГц беспроводная микрофонная система
  • Миниатюрная и портативная
  • Совместима с мобильными устройствами
  • Встроенный всенаправленный микрофон для захвата звука на 360
  • Возможность активации функции шумоподавления
  • Не требует настройки, сопряжение производится автоматически
  • Порт RXU Type-C поддерживает зарядку внешних устройств во время эксплуатации
  • Встроенный аккумулятор TX обеспечивает до 10 часов работы
  • Рабочий диапазон 50 м
Технические характеристики:
  • Тип трансмиссии:  2,4 ГГц
  • Диаграмма направленности:  Всенаправленная
  • Частотная характеристика:  20 Гц-16 кГц
  • Сигнал/Шум:  77 дБ
  • Чувствительность:  -42 дБ
  • Частота дискретизации:  48 кГц
  • Динамический диапазон:  16 Бит
  • Дальность передачи:  50 м (без препятствий)
  • Выходная мощность РЧ:  6 дБ
  • Время работы аккумулятора TX:  10 часов
  • Ёмкость аккумулятора:  95 мАч
  • Зарядный порт:  USB-C
  • Размеры  TX: 52х17,5х16,1 мм
      RXU/RXD: 46х26,2х10 мм
  • Вес  TX: 8,5 г
      RXU/RXD: 5 г

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant RGB-188AAPC круглый светодиодный осветитель RGB 70 Вт
Fotokvant RGB-188AAPC круглый светодиодный осветитель RGB 70 Вт
Fotokvant RGB-188AAPC круглый светодиодный осветитель RGB 70 Вт
Арт. MTG-2159
Fotokvant RGB-188AAPC круглый светодиодный осветитель RGB 70 Вт
Наличие
в наличии 4-10 шт

Fotokvant RGB-188AAPC светодиодный осветитель RGB. Светодиодная панель RGB круглой формы с питанием от аккумулятора или сети. Мощность - 70 Вт, цветовая температура - 2500-8500 К, максимальная яркость - 1500 лк на расстоянии 1 м. Индекс CRI ≥97. Комплектуется сумкой для хранения и переноски. Размер : диаметр панели 45 см, максимальные с креплением 54х54х4,5 см. Вес 3,6 кг.

21 520 ₽
В корзину
Boya BY-WM3T2-D1 беспроводная микрофонная система
Boya BY-WM3T2-D1 беспроводная микрофонная система
Boya BY-WM3T2-D1 беспроводная микрофонная система
Арт. DAN-9216
Boya BY-WM3T2-D1 беспроводная микрофонная система
Наличие
более 10 шт

BOYA BY-WM3T1 – миниатюрная портативная 2,4ГГц беспроводная микрофонная система, совместимая с мобильными устройствами, оснащенная функцией автоматического сопряжения и возможностью активации функции шумоподавления. BY-WM3T1 идеально подходит для ведения прямых трансляций, создания видеоблогов и других аудиозаписей.

3 890 ₽
В корзину

Видео

Накамерная вспышка Godox V350. Обзор и полевые испытания
Накамерная вспышка Godox V350. Обзор и полевые испытания
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
Студийные стойки. Обзор QZSD LS-25-S
Иван Шагин – легендарный летописец войны
Иван Шагин – легендарный летописец войны
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.