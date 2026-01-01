Boya BY-WM3T2-D2 беспроводная микрофонная система

Арт. MTG-2159

Fotokvant RGB-188AAPC светодиодный осветитель RGB. Светодиодная панель RGB круглой формы с питанием от аккумулятора или сети. Мощность - 70 Вт, цветовая температура - 2500-8500 К, максимальная яркость - 1500 лк на расстоянии 1 м. Индекс CRI ≥97. Комплектуется сумкой для хранения и переноски. Размер : диаметр панели 45 см, максимальные с креплением 54х54х4,5 см. Вес 3,6 кг.