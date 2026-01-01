Fotokvant LED-80T Advanced Light COB светодиодный осветитель

В данной версии предусмотрена возможность управления осветителем дистанционно. С помощью пульта дистанционного управления Fotokvant RC-LED (приобретается отдельно) можно менять яркость осветителя, а также включать и выключать его.
Осветитель применяется в качестве источника света, освещения фона, создания бликов, акцентирования деталей в студийной видеосъемке.
Источником света служит светодиод мощностью 80 Вт. Светодиод нового поколения обладает большим сроком службы лампы и минимальным тепловыделением
Блок управления позволяет плавно регулировать яркость от 5% до 100% без искажения цвета. Значение яркости отображается на LCD-экране. также есть возможность вручную отрегулировать угол луча в 15-40 градусов.
Благодаря использованию металлического корпуса, осветитель устойчив к механическому воздействию. Система охлаждения активная (встроеный вентилятор).
Блок питания переменного тока, поддерживает мульти-напряжение 110-240 В. Также питание может осуществляться посредством адаптера для питания от аккумуляторов Fotokvant NP-F-DC Advanced 60-80.
Характеристики:
- световой поток - 15300 ЛЮКС / 0,5 м, 4300 ЛЮКС / 1 м
- цветовая температура 5600 K
- мощность - 80 Вт
- CRI - >90
- угол луча - 120 град.
- регулировка яркости - 5-100%
- байонет - Bowens S
- размер - 125x125x146 мм
- система охлаждения - встроенный вентилятор
- вес - 580 г