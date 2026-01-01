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Fotokvant LED-80T Advanced Light COB светодиодный осветитель
Fotokvant LED-80T Advanced Light COB светодиодный осветитель
Fotokvant LED-80T Advanced Light COB светодиодный осветитель
Fotokvant LED-80T Advanced Light COB светодиодный осветитель
Fotokvant LED-80T Advanced Light COB светодиодный осветитель
Fotokvant LED-80T Advanced Light COB светодиодный осветитель

Fotokvant LED-80T Advanced Light COB светодиодный осветитель

Fotokvant
Артикул: DAN-3974

Точечный светодиодный осветитель Fotokvant LED-80T Advanced Light.

Студийный светодиодный осветитель с байонетом Bowens S, мощность светодиода 80 Вт. Имеет дисплей, встроенную линзу Френеля, плавную регулировку яркости от 5-100%, приемник дистанционного управления 2,4G.

Описание

В данной версии предусмотрена возможность управления осветителем дистанционно. С помощью пульта дистанционного управления Fotokvant RC-LED (приобретается отдельно) можно менять яркость осветителя, а также включать и выключать его. 

Осветитель применяется в качестве источника света, освещения фона, создания бликов, акцентирования деталей в студийной видеосъемке.

Источником света служит светодиод мощностью 80 Вт. Светодиод нового поколения обладает большим сроком службы лампы и минимальным тепловыделением

Блок управления позволяет плавно регулировать яркость от 5% до 100% без искажения цвета. Значение яркости отображается на LCD-экране. также есть возможность вручную отрегулировать угол луча в 15-40 градусов.

Благодаря использованию металлического корпуса, осветитель устойчив к механическому воздействию. Система охлаждения активная (встроеный вентилятор).

Блок питания переменного тока, поддерживает мульти-напряжение 110-240 В. Также питание может осуществляться посредством адаптера для питания от аккумуляторов Fotokvant NP-F-DC Advanced 60-80.

Характеристики:

  • световой поток - 15300 ЛЮКС / 0,5 м, 4300 ЛЮКС / 1 м
  • цветовая температура 5600 K
  • мощность - 80 Вт
  • CRI - >90
  • угол луча - 120 град.
  • регулировка яркости - 5-100%
  • байонет - Bowens S
  • размер - 125x125x146 мм
  • система охлаждения - встроенный вентилятор
  • вес - 580 г

Комплектация

  • Осветитель - 1 шт.
  • Сумка. 
  • Адаптер питания от сети.
  • Штативная головка.
  • Студийный металлический переходник.
  • Аккумуляторы - в комплект НЕ ВХОДЯТ!

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