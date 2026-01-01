Godox VL150 осветитель светодиодный (без пульта)

Благодаря высокой производительности и точной цветопередаче осветители серии VL являются идеальным источником света для студийной съемки портретов, натюрмортов, детской фотосъемки, а также для освещения при видеосъемке, например для съемки интервью, рекламного видеопроизводства и кинопроизводства.
Godox XproII S для Sony пульт-радиосинхронизатор
Пульт-радиосинхронизатор для Sony поддерживает автоматический режим TTL, стробоскопический режим, режим синхронизации по второй шторке, высокоскоростную синхронизацию с выдержками до 1/8000с. Оснащен большим ЖК-экраном с интуитивно понятным дисплеем. Дистанция 100 м, частота 2,4 ГГц, 32 канала, 5-16 групп. Функция сканирования для автоматического поиска свободного канала.