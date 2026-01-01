images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
-10 %
Godox VL150 осветитель светодиодный (без пульта)
Godox VL150 осветитель светодиодный (без пульта)
Godox VL150 осветитель светодиодный (без пульта)
Godox VL150 осветитель светодиодный (без пульта)
Godox VL150 осветитель светодиодный (без пульта)
Godox VL150 осветитель светодиодный (без пульта)
Godox VL150 осветитель светодиодный (без пульта)
Godox VL150 осветитель светодиодный (без пульта)
Godox VL150 осветитель светодиодный (без пульта)
Godox VL150 осветитель светодиодный (без пульта)
Godox VL150 осветитель светодиодный (без пульта)
Godox VL150 осветитель светодиодный (без пульта)
Godox VL150 осветитель светодиодный (без пульта)
Godox VL150 осветитель светодиодный (без пульта)

Godox VL150 осветитель светодиодный (без пульта)

Godox
Артикул: DAN-9107

Светодиодный осветитель Godox VL150 - легкий и компактный источник постоянного света мощностью 150 Вт, индексом CRI≥96, индексом TLCI≥95, диапозоном регулировки яркости от 0% до 100%, цветовой температурой 5600К±200K, с сумкой для переноски, с безшумным вентилятором и быстрым охлаждением и с удобным блоком управления.


Описание

Благодаря высокой производительности и точной цветопередаче осветители серии VL являются идеальным источником света для студийной съемки портретов, натюрмортов, детской фотосъемки, а также для освещения при видеосъемке, например для съемки интервью, рекламного видеопроизводства и кинопроизводства.


Комплектация

  • Осветитель Godox VL150
  • Контроллер 
  • Сетевой адаптер 
  • Кабель питания
  • Рефлектор Bowens
  • Защитная крышка 
  • Сумка для переноски
  • Руководство по эксплуатации

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Godox XproII S для Sony пульт-радиосинхронизатор
Godox XproII S для Sony пульт-радиосинхронизатор
Арт. OLE-1889
Godox XproII S для Sony пульт-радиосинхронизатор
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 2 дн, 3 ч

Godox XproII S для Sony пульт-радиосинхронизатор

Пульт-радиосинхронизатор для Sony поддерживает автоматический режим TTL, стробоскопический режим, режим синхронизации по второй шторке, высокоскоростную синхронизацию с выдержками до 1/8000с. Оснащен большим ЖК-экраном с интуитивно понятным дисплеем. Дистанция 100 м, частота 2,4 ГГц, 32 канала, 5-16 групп. Функция сканирования для автоматического поиска свободного канала.

-10 %8 090 ₽
7 280 ₽
В корзину
Fotokvant LSB-10 стойка наклонная журавль 200 см
Fotokvant LSB-10 стойка наклонная журавль 200 см
Fotokvant LSB-10 стойка наклонная журавль 200 см
Арт. NVF-9143
Fotokvant LSB-10 стойка наклонная журавль 200 см
Наличие
более 10 шт

Fotokvant LSB-10 - наклонная стойка-журавль, длина - 300 см. Алюминиевая комбинированная стойка-журавль предназначена для установки осветительных приборов и является универсальным приспособлением, которое идеально подходит для установки студийной системы освещения. С его помощью можно поворачивать осветительные приборы под любым углом и в любом направлении. Максимальная рабочая высота - 300 см, минимальная - 132 см, длина журавля - 110 см, количество секций - 4. Крепление стандартное - 1/4 и 3/8 дюйма. Максимальная нагрузка - 5 кг. Вес - 3 кг.

6 290 ₽
В корзину
-10 %
Godox UL150 светодиодный осветитель
Godox UL150 светодиодный осветитель
Godox UL150 светодиодный осветитель
Арт. DAN-7502
Godox UL150 светодиодный осветитель
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 6 ч

Godox UL150 - светодиодный осветитель с цветовой температурой 5600К и мощностью 150 Вт.

Байонет -  Bowens.

-10 %40 490 ₽
36 440 ₽
В корзину
-10 %
Godox XproII C для Canon пульт-радиосинхронизатор
Godox XproII C для Canon пульт-радиосинхронизатор
Godox XproII C для Canon пульт-радиосинхронизатор
Арт. OLE-1888
Godox XproII C для Canon пульт-радиосинхронизатор
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 7 ч

Godox XproII C для Canon пульт-радиосинхронизатор

Пульт-радиосинхронизатор для Canon поддерживает автоматический режим TTL, стробоскопический режим, режим синхронизации по второй шторке, высокоскоростную синхронизацию с выдержками до 1/8000с. Оснащен большим ЖК-экраном с интуитивно понятным дисплеем. Дистанция 100 м, частота 2,4 ГГц, 32 канала, 5-16 групп. Функция сканирования для автоматического поиска свободного канала.

-10 %7 790 ₽
7 010 ₽
В корзину

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Phottix M1000R: обзор и тест светодиодной аккумуляторной панели
Как сделать светоотражатель своими руками
Как сделать светоотражатель своими руками
Советы по фотокомпозиции для съемки около воды
Советы по фотокомпозиции для съемки около воды
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.