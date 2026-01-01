Fotokvant NP-F-DC Advanced 60-80 адаптер питания от батареек NP-F для приборов LED-80T

Адаптер предназначен для обеспечения питания прибора Fotokvant LED-80T Advanced Light точечный светодиодный осветитель от аккумуляторов типоразмера NP-F. Рекомендуемая емкость аккумуляторов минимум от 2200 мА при условии использования 2-ух одновременно.
Накамерный направленный микрофон-пушка с микшером Saramonic MixMic.
Легкий, высококачественный микрофон-пушка с XLR и двухканальным аудиомикшером. Микрофон крепится на стандартный холодный башмак. Имеет два регулятора аудио в режиме реального времени, переключатели микрофон/линейный/фантомный, фильтр низких частот (150 Гц) и светодиодную индикацию. Питание - фантомное.