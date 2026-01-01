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Fotokvant NP-F-DC Advanced 60-80 адаптер питания от батареек NP-F для приборов LED-80T
Fotokvant NP-F-DC Advanced 60-80 адаптер питания от батареек NP-F для приборов LED-80T
Fotokvant NP-F-DC Advanced 60-80 адаптер питания от батареек NP-F для приборов LED-80T

Fotokvant NP-F-DC Advanced 60-80 адаптер питания от батареек NP-F для приборов LED-80T

Fotokvant
Артикул: DAN-9644

Fotokvant NP-F-DC Advanced 60-80 адаптер питания от батареек NP-F для приборов LED-80T и Fotokvant SL-360ARC

Описание

Адаптер предназначен для обеспечения питания прибора Fotokvant LED-80T Advanced Light точечный светодиодный осветитель от аккумуляторов типоразмера NP-F. Рекомендуемая емкость аккумуляторов минимум от 2200 мА при условии использования 2-ух одновременно.


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Saramonic MixMic накамерный направленный микрофон-пушка с микшером
Наличие
в наличии 1-3 шт

Накамерный направленный микрофон-пушка с микшером Saramonic MixMic.

Легкий, высококачественный микрофон-пушка с XLR и двухканальным аудиомикшером. Микрофон крепится на стандартный холодный башмак. Имеет два регулятора аудио в режиме реального времени, переключатели микрофон/линейный/фантомный, фильтр низких частот (150 Гц) и светодиодную индикацию. Питание - фантомное.

22 090 ₽
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