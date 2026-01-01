Fotokvant LED-80B RED студийный светодиодный осветитель 80 Вт со шторками

Благодаря использованию высокоэффективных светодиодов осветитель обеспечивает равномерное и мягкое освещение. В нем применена круглая светодиодная панель со ста тридцатью плотно расположенными светодиодами.
Осветитель имеет металлические шторки, которые отсекают световой поток и не допускают паразитных засветок при съемке.
Осветитель монтируется на стойку при помощи кронштейна (лиры), который позволяет наклонять и поворачивать прибор.
Охлаждение - конвекционное.
Характеристики:
- мощность - 80 Вт
- количество светодиодов - 130
- цветовая температура - > 6000 К
- индекс цветопередачи - >80
- освещенность - 500 лк (1м)
- крепление - 5/8" (16 мм)
- питание от сети - 220В, 50 Гц
- длина кабеля питания - 2,4 м
- размер осветителя с кронштейном - 270х205х140 мм
- вес осветителя (без шторок/со шторками) - 0,75/1,4 кг
- размер упаковки - 290х290х230 мм
- вес с упаковкой - 2,6 кг