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Fotokvant LED-80B RED студийный светодиодный осветитель 80 Вт со шторками
Fotokvant LED-80B RED студийный светодиодный осветитель 80 Вт со шторками

Fotokvant LED-80B RED студийный светодиодный осветитель 80 Вт со шторками

Fotokvant
Артикул: DAN-3344

Студийный светодиодный осветитель Fotokvant LED-80B RED 80 Вт со шторками.

Светодиодный осветитель с металлическими шторками. Диаметр корпуса - 160 мм, мощность - 80 ватт. Цветовая температура - 6000 К, индекс цветопередачи - >80 CRI, освещенность - 500 Лк (1м).

Описание

Благодаря использованию высокоэффективных светодиодов осветитель обеспечивает равномерное и мягкое освещение. В нем применена круглая светодиодная панель со ста тридцатью плотно расположенными светодиодами. 

Осветитель имеет металлические шторки, которые отсекают световой поток и не допускают паразитных засветок при съемке.

Осветитель монтируется на стойку при помощи кронштейна (лиры), который позволяет наклонять и поворачивать прибор.

Охлаждение - конвекционное.

Характеристики:

  • мощность - 80 Вт 
  • количество светодиодов - 130
  • цветовая температура - > 6000 К
  • индекс цветопередачи - >80
  • освещенность - 500 лк (1м)
  • крепление - 5/8" (16 мм)
  • питание от сети - 220В, 50 Гц
  • длина кабеля питания - 2,4 м
  • размер осветителя с кронштейном - 270х205х140 мм
  • вес осветителя (без шторок/со шторками) - 0,75/1,4 кг
  • размер упаковки - 290х290х230 мм
  • вес с упаковкой - 2,6 кг

Комплектация

  • Осветитель.
  • Шторки.
  • Адаптер питания.
  • Сетевой кабель.
  • Руководство по эксплуатации.

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