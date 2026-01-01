Fotokvant LED-80B RED студийный светодиодный осветитель 80 Вт со шторками

Описание

Благодаря использованию высокоэффективных светодиодов осветитель обеспечивает равномерное и мягкое освещение. В нем применена круглая светодиодная панель со ста тридцатью плотно расположенными светодиодами.

Осветитель имеет металлические шторки, которые отсекают световой поток и не допускают паразитных засветок при съемке.

Осветитель монтируется на стойку при помощи кронштейна (лиры), который позволяет наклонять и поворачивать прибор.

Охлаждение - конвекционное.

Характеристики: