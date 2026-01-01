Fotokvant LED-40M Bi-color светодиодная панель 40 Вт 3000-6000К

Описание

Прибор имеет плавную регулировку мощности света и цветовой температуры. Осветитель устанавливается на стойку со шпиготом с помощью комплектного крепления и позволяет устанавливать его как в горизонтальной так и в вертикальной позиции. Питание от сети. В конструкции предусмотрен съемный рассеивающий экран. Размеры панели 41х16х4 см. Вес прибора с креплением (без блока питания) 1230 грамм.

Характеристики: