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Fotokvant LED-40M Bi-color светодиодная панель 40 Вт 3000-6000К
Fotokvant LED-40M Bi-color светодиодная панель 40 Вт 3000-6000К
Fotokvant LED-40M Bi-color светодиодная панель 40 Вт 3000-6000К
Fotokvant LED-40M Bi-color светодиодная панель 40 Вт 3000-6000К
Fotokvant LED-40M Bi-color светодиодная панель 40 Вт 3000-6000К
Fotokvant LED-40M Bi-color светодиодная панель 40 Вт 3000-6000К
Fotokvant LED-40M Bi-color светодиодная панель 40 Вт 3000-6000К
Fotokvant LED-40M Bi-color светодиодная панель 40 Вт 3000-6000К
Fotokvant LED-40M Bi-color светодиодная панель 40 Вт 3000-6000К

Fotokvant LED-40M Bi-color светодиодная панель 40 Вт 3000-6000К

Fotokvant
Артикул: DAN-9657

Fotokvant LED-40M светодиодная панель 40 Вт - светодиодный осветитель с изменяемой цветовой температурой от 3000 до 6000 К. мощностью 40 Вт.  

Описание

Прибор имеет плавную регулировку мощности света и цветовой температуры.  Осветитель устанавливается на стойку со шпиготом с помощью комплектного крепления и позволяет устанавливать его как в горизонтальной так и в вертикальной позиции. Питание от сети. В конструкции предусмотрен съемный рассеивающий экран.  Размеры панели 41х16х4 см. Вес прибора с креплением (без блока питания) 1230 грамм. 

Характеристики:

  • количество светодиодов - 300
  • мощность прибора - 40 Вт
  • цветовая температура - от 3000 до 6000 К
  • CRI - 96%
  • вес - 1230 гр

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