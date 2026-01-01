Falcon Eyes Studio LED COB120 BW светодиодный осветитель

Светодиодный осветитель Falcon Eyes Studio LED COB120 BW (120 Вт)
Falcon Eyes Studio LED COB120 BW — это мощный и компактный светодиодный осветитель с COB-матрицей II поколения, предназначенный для профессиональной фото- и видеосъемки. Модель обеспечивает высокое качество света (CRI >95) и яркий световой поток 9000 люмен, что делает ее отличным выбором для студийной и выездной работы.
Основные характеристики
- Мощность: 120 Вт.
- Световой поток: 9000 лм.
- Цветовая температура: 5600 К (дневной свет).
- Индекс цветопередачи (CRI): >95.
- Регулировка яркости: 10–100% (шаг 1%).
- Байонет: Bowens.
- Крепление на стойку: Шпигот 5/8".
- Крепление для зонта: Есть.
- Управление: Пульт ДУ (2.4 ГГц, 100 каналов).
- Система охлаждения: Активная (встроенный малошумный вентилятор).
- Вес: 1,7 кг.
Для чего используется
Осветитель COB120 BW является универсальным инструментом для самых разных задач:
- Студийная и выездная съемка: Компактный размер и низкий вес делают его удобным для транспортировки.
- Портретная и предметная фотография: Высокий CRI и точная цветовая температура обеспечивают естественную цветопередачу.
- Видеосъемка и интервью: Малошумный вентилятор позволяет использовать осветитель во время записи звука.
- Стриминг и контент-съемка: Качественный свет для онлайн-трансляций.
Особенности и преимущества
- Высокое качество света: CRI >95 гарантирует точную передачу цветов.
- Мощный световой поток: 9000 люмен обеспечивают яркое освещение.
- Тихая работа: Малошумный вентилятор не мешает записи звука.
- Удобство управления: Пульт ДУ с 100 каналами позволяет управлять несколькими осветителями одновременно.
- Совместимость с модификаторами: Байонет Bowens и крепление для зонта расширяют творческие возможности.
- Прочная конструкция: Металлический корпус с пластиковым кожухом обеспечивает надежность.