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-10 %
Falcon Eyes Studio LED COB120 BW светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED COB120 BW светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED COB120 BW светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED COB120 BW светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED COB120 BW светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED COB120 BW светодиодный осветитель
Falcon Eyes Studio LED COB120 BW светодиодный осветитель

Falcon Eyes Studio LED COB120 BW светодиодный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: DAN-5379

Светодиодный осветитель Falcon Eyes Studio LED COB120 BW. Светодиодный осветитель с COB-матрицей II поколения, мощностью 120 Вт. Цветовая температура 5600 К (±100 К), CRI > 95, световой поток 9000 лм, плавное регулирование мощности 10-100 процентов. Байонет - Bowens, есть крепление для фотозонта, устанавливается на шпигот 5/8". В комплекте пульт ДУ.

Описание

Светодиодный осветитель Falcon Eyes Studio LED COB120 BW (120 Вт)

Falcon Eyes Studio LED COB120 BW — это мощный и компактный светодиодный осветитель с COB-матрицей II поколения, предназначенный для профессиональной фото- и видеосъемки. Модель обеспечивает высокое качество света (CRI >95) и яркий световой поток 9000 люмен, что делает ее отличным выбором для студийной и выездной работы.

Основные характеристики

  • Мощность: 120 Вт.
  • Световой поток: 9000 лм.
  • Цветовая температура: 5600 К (дневной свет).
  • Индекс цветопередачи (CRI): >95.
  • Регулировка яркости: 10–100% (шаг 1%).
  • Байонет: Bowens.
  • Крепление на стойку: Шпигот 5/8".
  • Крепление для зонта: Есть.
  • Управление: Пульт ДУ (2.4 ГГц, 100 каналов).
  • Система охлаждения: Активная (встроенный малошумный вентилятор).
  • Вес: 1,7 кг.

Для чего используется

Осветитель COB120 BW является универсальным инструментом для самых разных задач:

  • Студийная и выездная съемка: Компактный размер и низкий вес делают его удобным для транспортировки.
  • Портретная и предметная фотография: Высокий CRI и точная цветовая температура обеспечивают естественную цветопередачу.
  • Видеосъемка и интервью: Малошумный вентилятор позволяет использовать осветитель во время записи звука.
  • Стриминг и контент-съемка: Качественный свет для онлайн-трансляций.

Особенности и преимущества

  • Высокое качество света: CRI >95 гарантирует точную передачу цветов.
  • Мощный световой поток: 9000 люмен обеспечивают яркое освещение.
  • Тихая работа: Малошумный вентилятор не мешает записи звука.
  • Удобство управления: Пульт ДУ с 100 каналами позволяет управлять несколькими осветителями одновременно.
  • Совместимость с модификаторами: Байонет Bowens и крепление для зонта расширяют творческие возможности.
  • Прочная конструкция: Металлический корпус с пластиковым кожухом обеспечивает надежность.

Комплектация

  • Осветитель Falcon Eyes Studio LED COB120 BW — 1 шт.
  • Пульт дистанционного управления — 1 шт.
  • Сетевой кабель (4.5 м) — 1 шт.

Внимание: Батарейки для пульта (2xAAA) и стойка приобретаются отдельно.

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