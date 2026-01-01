Falcon Eyes Studio LED COB120 BW светодиодный осветитель

Арт. DAN-3338

Потолочная система Fotokvant TRS-33x4 - размером 3х3 м с четырьмя пантографами.

Система монтажа осветительных приборов включает в себя стационарные рельсы, перемещаемые ходовые рельсы и пантографы. Предназначена для установки осветительного оборудования таким образом, что позволяет освободить пол в фотостудии для большей маневренности. При этом расставить приборы можно там, где это необходимо.