Falcon Eyes StripLight 264 RGB осветитель светодиодный

Описание

Автономное питание от двух стандартных аккумуляторных батарей и эргономичная форма корпуса позволяют быстро и без ограничений изменять направление и мощность светового потока для выделения отдельных участков сцены или создания динамических световых эффектов для пространства видеосъемки.

Осветители подойдут фотографам и видеографам работающим с ярким и креативным освещением, в том числе с цветным. Благодаря своей легкости и автономности могут использоваться как в небольших студиях, так и на выезде.

Характеристики: