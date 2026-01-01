Falcon Eyes StripLight 264 RGB осветитель светодиодный

Автономное питание от двух стандартных аккумуляторных батарей и эргономичная форма корпуса позволяют быстро и без ограничений изменять направление и мощность светового потока для выделения отдельных участков сцены или создания динамических световых эффектов для пространства видеосъемки.
Осветители подойдут фотографам и видеографам работающим с ярким и креативным освещением, в том числе с цветным. Благодаря своей легкости и автономности могут использоваться как в небольших студиях, так и на выезде.
Характеристики:
- Модель - Falcon Eyes StripLight 264 RGB
- Количество светодиодов - 264 (87 холодные, 87 теплые, 90 цветные)
- Максимальная мощность - 20 Вт
- Регулировка яркости - 0%...100%
- Цветовая температура - 3200К…9999К
- Цветовой тон - 0…360CRI/TLCI ≥95
- Освещенность (цветовая температура 5500/3200 К, на расстоянии 0.5 м) - 2900 лк / 2652 лк
- Количество спецэффектов - 36 светодинамических спецэффектов с регулируемой скоростью от 1 до 32
- Питание от сети - 100…240В, 50Гц / =15В, 2А (сетевой адаптер входит в комплект)
- Питание от аккумуляторов тип - NP-F550/750/970 – 2 шт (аккумуляторы NP-F770/750 7.4В, 4400мАч входят в комплект)
- Время работы от аккумулятора (100% мощность) около 2 часов
- Крепежные отверстия - 1/4” (2 шт)
- Материал корпуса - Алюминий/пластик
- Размеры световой панели - 505х47 мм
- Размеры осветителя - 532х58х35 мм
- Размеры чехла - 605х218х57 мм
- Размеры упаковки - 635х235х70 мм
- Вес осветителя - 510 г
- Вес комплекта в чехле - 2.0 кг
- Вес с упаковкой - 2.3 кг