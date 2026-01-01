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Falcon Eyes StripLight 264 RGB осветитель светодиодный
Falcon Eyes StripLight 264 RGB осветитель светодиодный
Falcon Eyes StripLight 264 RGB осветитель светодиодный
Falcon Eyes StripLight 264 RGB осветитель светодиодный
Falcon Eyes StripLight 264 RGB осветитель светодиодный

Falcon Eyes StripLight 264 RGB осветитель светодиодный

Falcon Eyes
Артикул: DAN-9573

Легкие cветодиодные осветители серии StripLight 264 RGB выдают яркий световой поток мощностью до 20Вт в режимах работах CCT, RGB, Cycle Effects, чтобы соответствовать основному свету или создавать яркое креативное освещение на съемочной площадке.

В качестве источников света в устройстве применены современные сверхъяркие светодиоды (264 шт – 87 холодные, 87 теплые, 90 цветные) с высоким уровнем цветопередачи CRI.

Описание

Автономное питание от двух стандартных аккумуляторных батарей и эргономичная форма корпуса позволяют быстро и без ограничений изменять направление и мощность светового потока для выделения отдельных участков сцены или создания динамических световых эффектов для пространства видеосъемки.

Осветители подойдут фотографам и видеографам работающим с ярким и креативным освещением, в том числе с цветным. Благодаря своей легкости и автономности могут использоваться как в небольших студиях, так и на выезде.

Характеристики:

  • Модель - Falcon Eyes StripLight 264 RGB
  • Количество светодиодов - 264 (87 холодные, 87 теплые, 90 цветные)
  • Максимальная мощность - 20 Вт
  • Регулировка яркости - 0%...100%
  • Цветовая температура - 3200К…9999К
  • Цветовой тон - 0…360CRI/TLCI ≥95
  • Освещенность (цветовая температура 5500/3200 К, на расстоянии 0.5 м) - 2900 лк / 2652 лк
  • Количество спецэффектов - 36 светодинамических спецэффектов с регулируемой скоростью от 1 до 32
  • Питание от сети - 100…240В, 50Гц / =15В, 2А (сетевой адаптер входит в комплект)
  • Питание от аккумуляторов тип - NP-F550/750/970 – 2 шт (аккумуляторы NP-F770/750 7.4В, 4400мАч входят в комплект)
  • Время работы от аккумулятора (100% мощность) около 2 часов
  • Крепежные отверстия - 1/4” (2 шт)
  • Материал корпуса - Алюминий/пластик
  • Размеры световой панели - 505х47 мм
  • Размеры осветителя - 532х58х35 мм
  • Размеры чехла - 605х218х57 мм
  • Размеры упаковки - 635х235х70 мм
  • Вес осветителя - 510 г
  • Вес комплекта в чехле - 2.0 кг
  • Вес с упаковкой - 2.3 кг

Комплектация

  • Осветитель StripLight 264 RGB
  • Рукоятка
  • Аккумулятор NP-F – 2 шт
  • Зарядное устройство NP-F с кабелем питания – 2 шт
  • Сетевой адаптер с кабелем питания
  • Кейс для хранения
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

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