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Godox 380F стойка
Godox 380F стойка
Godox 380F стойка
Godox 380F стойка
Godox 380F стойка
Godox 380F стойка
Godox 380F стойка

Godox 380F стойка

Godox
Артикул: DAN-4819

Стойка Godox 380F.

Четырехсекционная, алюминиевая стойка-тренога с шаровой головой, для цифровых камер. Нагрузка до 5 кг, рабочая высота - 166-380 см, длина в сложенном виде - 120 см. Для крепления оборудования предусмотрен шпигот 5/8" с резьбой 1/4" (в комплекте адаптер 3/8").

Описание

Стойка предназначена для установки цифровых камер весом до 5 кг. Диаметр секций -35, 30, 25 и 20 мм. Секции фиксируются металлическими винтовыми зажимами с крупными ручками из прочного ABS пластика.

Стойка оснащена шаровой головой с металлическими корпусом и шаром, а также металлическим винтом на конце (с посадочной резьбой 1/4"). Установленное оборудование может вращаться вокруг своей оси на 360 и наклоняться вперед в пределах 90 градусов.

Характеристики:

  • высота - 166-380 см
  • длина в сложенном виде - 120 см
  • количество секций - 4
  • диаметр секций - 35, 30, 25, 20 мм
  • диаметр ножек - 22 мм
  • материал - алюминий
  • максимальная нагрузка - 5 кг
  • шпигот - 5/8"
  • резьба - 1/4", адаптер 3/8"
  • амортизация - пружинный амортизатор
  • размеры упаковки - 122х10х9см
  • вес - 2,4 кг

Комплектация

  • Стойка-тренога Godox 380F - 1 шт.
  • Головка шаровая - 1 шт.
  • Адаптер резьбы 3/8" - 1 шт.

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