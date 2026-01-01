Godox TL60 осветитель светодиодный для видеосъемки.

Описание

Легкая и компактная световая трубка, выдающая яркий световой поток мощностью до 18 Вт в режиме bi-color с цветовой температурой 2700~6500К и цветной световой поток режиме RGB/HIS. Для создания особенного настроения в кадре или отработки цветового сценария осветитель может работать в одном из многочисленных спецэфектов. И это еще не все – для создания нужной атмосферы на съемочной площадке, осветитель Godox TL60 может имитировать использование гелевых (фолиевых) фильтров и др.

Осветитель TL60 подойдет для создателей фото- или видеоконтента, которым необходимо яркое цветное или естественное «дневное» освещение, компактность использования, беспроводное подключение и управление.



В режиме bi-color цветовая температура регулируется от 2700 до 6500К с шагом 100К. Индекс цветопередачи остается неизменно высоким CRI/TLCI≥ 96/98 во всем диапазоне яркости от 0 до 100%.

В режиме RGB можно создать цветное освещение из 36 000 вариантов, необходимого для задуманной композиции. В режиме HIS можно настроить оттенок (от 0 до 360°), насыщенность цвета (от 0 до 100) и яркость (от 0 до 100%).

Осветитель имеет 14 специальных эффектов или 39 разновидностей световых сценариев, таких как световая имитация вспышки фотографа, цветного лазера, молнии, телевизора, свечи, проблесковых маячков, фейерверка и многого другого в нескольких скоростных вариантах.

В режиме имитаций гелевых фильтров пользователю доступны световых 40 режимов с регулируемой яркостью.



Регулировка параметров осветителя может осуществляться как дистанционно, так и нажатием клавиш на панели. Дистанционное управление может выполняться при помощи дополнительно приобретаемого пульта на частоте 2.4 Ггц, по протоколу DMX512 или по BlueTooth при помощи смартфона.

Пульт дистанционного управления RC-R9 предлагает на выбор 6 групп (A, B, C, D, E, F) и 16 каналов, чтобы управлять осветителями как в группах, так и по отдельности.

В режиме DMX осветители могут выполнять функцию ведущего или ведомого устройства.

Приложение для смартфона Godox Light дает доступ к расширенным функциям управления светом. Например осветители в режиме Color picker могут выдавать освещение, цвет которого выбран по фотографии. Осветители также могут управляться как совместно, так и по отдельности.



Встроенный литий-ионный аккумулятор обеспечит два часа беспрерывной работы на полной мощности при полном заряде батареи или проработает больше времени, в режиме спецэффектов или если яркость светового потока не будет максимальной. Во время более длительной съемки осветитель может питаться от стандартной электрической розетки при помощи штатного сетевого адаптера. Длина осветителя 75 см и вес 0.73 кг позволят удерживать прибор в руке или закрепить практически в любом месте даже на кинотейп. В комплект также входят пластиковый клипса-зажим для установки осветителя на стойку или риг с резьбой ¼'' и два металлических тросика для подвешивания.