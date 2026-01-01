Falcon Eyes LE-576 LED студийная светодиодная панель

Описание

Яркость осветителя регулируется в пределах от 0 до 100 с шагом 1. Широкий диапазон регулировок позволит добиться нужного эффекта. Индекс цветопередачи CRI составляет 90, это обеспечивает соответствие естественного цвета.

Стабильная цветовая температура 5600±200К, даже при изменении яркости. В комплекте конверсионный фильтр 3200 К и матовый рассеивающий фильтр, которые быстро устанавливаются на осветителе с помощью магнитов.

Изменение яркости осуществляется с помощью электронного диммера, расположенного на задней панели осветителя. Значения цветовой температуры и яркости отображаются на ЖК-дисплее, благодаря этому, в любое время можно вернуться к необходимым настройкам.

Примененная технология Flicker-free (без мерцания) позволяет снимать видео со скоростью записи 60 кадров в секунду. При этом эффект мерцания отсутствует на всех значениях яркости.

DMX технология управлением света обеспечивает возможность программирования сценариев освещения любой сложности, а также передавать сигнал на большие расстояния (до 100 м) без потери мощности. Это очень удобно в случае, когда использовать кабель не представляется возможным.

На задней панели осветителя находятся отсеки для установки аккумуляторных батарей серии NP-F 13-19В (батареи приобретаются отдельно). В условиях стационарной съемки осветитель питается от сети 220В с помощью входящего в комплект сетевого адаптера.

Характеристики: