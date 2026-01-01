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Falcon Eyes LE-576 LED студийная светодиодная панель
Falcon Eyes LE-576 LED студийная светодиодная панель
Falcon Eyes LE-576 LED студийная светодиодная панель
Falcon Eyes LE-576 LED студийная светодиодная панель
Falcon Eyes LE-576 LED студийная светодиодная панель
Falcon Eyes LE-576 LED студийная светодиодная панель

Falcon Eyes LE-576 LED студийная светодиодная панель

Falcon Eyes
Артикул: DAN-1268

Falcon Eyes LE-576 LED - студийная светодиодная панель.

Светодиодный осветитель подходит как для видеосъемки, так и в качестве постоянного света при фотосъемке.

Панель снабжена 576 светодиодами, имеет цветовую температуру 5600 К, плавную регулировку яркости и DMX-управление. 

Размер - 230х230х25 мм.

Описание

Яркость осветителя регулируется в пределах от 0 до 100 с шагом 1. Широкий диапазон регулировок позволит добиться нужного эффекта. Индекс цветопередачи CRI составляет 90, это обеспечивает соответствие естественного цвета.

Стабильная цветовая температура 5600±200К, даже при изменении яркости. В комплекте конверсионный фильтр 3200 К и матовый рассеивающий фильтр, которые быстро устанавливаются на осветителе с помощью магнитов.

Изменение яркости осуществляется с помощью электронного диммера, расположенного на задней панели осветителя. Значения цветовой температуры и яркости  отображаются на ЖК-дисплее, благодаря этому, в любое время можно вернуться к необходимым настройкам.

Примененная технология Flicker-free (без мерцания) позволяет снимать видео со скоростью записи 60 кадров в секунду. При этом эффект мерцания отсутствует на всех значениях яркости.

DMX технология управлением света обеспечивает возможность программирования сценариев освещения любой сложности, а также передавать сигнал на большие расстояния (до 100 м) без потери мощности. Это очень удобно в случае, когда использовать кабель не представляется возможным.

На задней панели осветителя находятся отсеки для установки аккумуляторных батарей серии NP-F 13-19В (батареи приобретаются отдельно). В условиях стационарной съемки осветитель питается от сети 220В с помощью входящего в комплект сетевого адаптера.

Характеристики:

  • количество светодиодов - 576
  • световой поток, Лм - 4500
  • освещенность - 1м - 3360 лк
  • регулировка мощности - плавная, 0-100
  • CRI - 90
  • шторки в комплекте - да
  • тип крепления - 5/8"
  • входное напряжение - сеть переменного тока 100-240В 50/60 Гц
  • сетевой адаптер - 24В, 3А
  • мощность, Вт - 40
  • материал каркаса - алюминиевый сплав
  • размеры осветителя, мм - 230х230х25
  • вес, кг - 1,38

Комплектация

  • Студийный осветитель со шторками Falcon Eyes LE-576 LED.
  • Пульт ДУ.
  • Сетевой адаптер с кабелем питания.
  • Фильтр рассеивающий белый.
  • Фильтр рассеивающий теплый.
  • Руководство по эксплуатации.

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