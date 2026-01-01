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Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий светодиодный осветитель

Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color гибкий светодиодный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: DAN-5305

Гибкий светодиодный осветитель Falcon Eyes FlexLight 480 LED Bi-color.

Гибкий светодиодный осветитель мощностью 35 Вт. Имеет регулируемую цветовую температуру 3200-5500 К, CRI > 95, освещенность до 1150 лк. Контроллер управления расположен на кабеле питания, регулирование мощности 10-100 процентов. В комплекте складной держатель, сумка-кофр.

Описание

Осветитель представляет из себя прочную и гибкую светодиодную панель с 480 светодиодами (240 теплого белого света и 240 светодиодов холодного белого света). Осветитель универсален и подходит для выполнения множества задач съемки: в качестве заполняющего, рисующего или контрового света. Подойдет для съемки в студии и на выезде.

Мощность и цветовая температура осветителя регулируется с помощью контроллера, расположенного на длинном кабеле питания, присоединенного к сетевому адаптеру. На лицевой стороне контроллера находится диммер для изменения мощности и цветовой температуры, кнопка питания и дисплей, отображающий текущие параметры.

Яркость светодиодов с разной цветовой температурой можно регулировать от 10 до 100 процентов. При цветовой температуре 5500 К освещенность составляет 1150 лк на расстоянии один метр (включаются только светодиоды холодного белого света), или 960 лк на расстоянии один метр при цветовой температуре 3000 К (включаются только светодиоды теплого белого света).

Для получения мягкого светового потока в комплект входит тканевый светорассеиватель из синтетического полупрозрачного материала.

Крепление рассеивателя производится с помощью липучки к лицевой стороне панели. На обратной стороне светодиодной панели также размещена липучка, на которую можно прикрепить контроллер и сетевой адаптер при помощи комплектных лент-липучек.

По углам панели расположены карманы для крепления на держателе для установки на стойку. Держатель предусматривает установку на стойку со съемным пальцем. Кроме того, благодаря малому весу 1,7 кг, панель можно закрепить прямо на стене при помощи двухстороннего скотча или тейпа.

Для хранения и транспортировки в комплекте предусмотрена сумка из прочного синтетического материала, в которую поместится не только осветитель, но и другие студийные аксессуары.

Характеристики:

  • количество светодиодов - 480
  • мощность светодиодов - 35 Вт
  • цветовая температура - от 3200 до 5500 К
  • регулировка мощности светового потока - 10-100%, плавная
  • индекс цветопередачи CRI - ≥95
  • размеры осветителя - 665х335х10 мм
  • вес осветителя - 1,7 кг

Комплектация

  • Панель светодиодная FlexLight 480 LED Bi-color - 1 шт.
  • Тканевый рассеиватель - 1 шт.
  • Держатель панели - 1 шт.
  • Винты - 8 шт.
  • Сетевой адаптер с кабелем питания и контроллером – 1 шт
  • Сумка - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации.

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