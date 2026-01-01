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Falcon Eyes FlatLight 100 LED Bi-color светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlatLight 100 LED Bi-color светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlatLight 100 LED Bi-color светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlatLight 100 LED Bi-color светодиодный осветитель
Falcon Eyes FlatLight 100 LED Bi-color светодиодный осветитель

Falcon Eyes FlatLight 100 LED Bi-color светодиодный осветитель

Falcon Eyes
Артикул: DAN-5303

Cветодиодный осветитель Falcon Eyes FlatLight 100 LED Bi-color.

Светодиодный осветитель с пультом дистанционного управления и изменяемой цветовой температурой. Светодиодная панель состоит из 900 светодиодов (450 теплого и 450 холодного белого света) с цветовой температурой от 3200 до 5600 К, плавной регулировкой яркости до 100 Вт и возможностью питания от аккумулятора V-mount. Радиоуправление производится на частоте 2,4 ГГц, по протоколу DMX512. В комплекте: пульт ДУ, сетевой адаптер с кабелем, кабель DMX RJ45, лира, шторки и рассеивающий фильтр. Пульт DMX приобретается дополнительно!


Описание

Мощность осветителя регулируется от 10 до 100 процентов с шагом 10 процентов как в моноколорном, так и в биколорном режимах. При установке цветовой температуры 3200 К горят только светодиоды теплого белого света, а при 5600К - только холодного белого света. Высокий индекс цветопередачи ≥95 во всем диапазоне переменной цветовой температуры поможет проще и быстрее подобрать световой баланс в реальных условиях съемки. 

Режимы управления могут задаваться на панели управления, расположенной с тыльной стороны осветителя. Яркий ЖК-дисплеей 5х2 см с четырехразрядной индикацией, отображает заданные параметры. Там же на задней панели расположены колесо-диммер, функциональные кнопки и выключатель питания. Крупные, выпуклые функциональные кнопки красного цвета дают возможность легко управлять осветителем даже в условиях недостаточного освещения.

Рядом с кнопками расположена аккумуляторная площадка для размещения одного аккумулятора типа V-mount (приобретаются отдельно). В случае питания от сети, комплектный сетевой адаптер 220 В, может также закрепляться на аккумуляторной площадке.

Пульт дистанционного управления, работающий на частоте 2,4 ГГц дает возможность управлять осветителем на расстоянии до 50 метров. Для управления осветителем доступны 99 радиоканалов, что позволит управлять сразу несколькими устройствами в одном помещении. 

По протоколу DMX512 осветитель может управляться на одном из 512 каналов и выполнять различные световые сценарии совместно с другими осветителями. Благодаря разъемам "вход" и "выход" интерфейса RJ45 осветители могут выстраиваться в общую сеть до 500 метров.

К корпусу крепятся четыре металлические шторки шириной 17 мм, которые позволяют сделать свет более управляемый - перенаправить световой поток или отсечь освещение с нужной стороны, избегая засветки. Каждая шторка прикручена винтами в двух местах и может быть снята в случае необходимости.

Съемный матовый белый фильтр, входящий в комплект, поможет сделать свет мягким и рассеянным.

Осветитель устанавливается на стойку со шпиготом 5/8" (в комплект не входит) при помощи металлического кронштейна-лиры в вертикальном или горизонтальном положениях. Осветитель вращается бесступенчато на 360 градусов и надежно зажимается двумя фиксирующими ручками.

Характеристики:

  • количество светодиодов - 900
  • мощность светодиодов - 100 Вт
  • цветовая температура, К - от 3200 до 5600
  • регулировка мощности светового потока - 10–100%, плавная
  • индекс цветопередачи CRI - ≥95
  • частота радиоуправления - 2,4 ГГц
  • дистанция радиоуправления - 50 м
  • количество каналов радиоуправления - 99
  • тип питания осветителя - сетевой адаптер, 1 отсек для аккумуляторной батареи Sony V-mount
  • система охлаждения - статическая
  • тип крепления - 5/8"
  • материал корпуса - алюминиевый сплав/пластик
  • материал кронштейна - алюминиевый сплав
  • размеры осветителя (шторок и лиры) - 300х300х46 мм
  • вес осветителя (со шторками и лирой) - 3 кг

Комплектация

  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 100 LED Bi-color с лирой и съемными шторками.
  • Рассеивающий фильтр.
  • Сетевой адаптер.
  • Сетевой кабель.
  • Кабель DMX RJ45.
  • Пульт ДУ 2,4 ГГц.
  • Руководство по эксплуатации.

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