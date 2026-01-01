Falcon Eyes FlatLight 100 LED Bi-color светодиодный осветитель

Описание

Мощность осветителя регулируется от 10 до 100 процентов с шагом 10 процентов как в моноколорном, так и в биколорном режимах. При установке цветовой температуры 3200 К горят только светодиоды теплого белого света, а при 5600К - только холодного белого света. Высокий индекс цветопередачи ≥95 во всем диапазоне переменной цветовой температуры поможет проще и быстрее подобрать световой баланс в реальных условиях съемки.

Режимы управления могут задаваться на панели управления, расположенной с тыльной стороны осветителя. Яркий ЖК-дисплеей 5х2 см с четырехразрядной индикацией, отображает заданные параметры. Там же на задней панели расположены колесо-диммер, функциональные кнопки и выключатель питания. Крупные, выпуклые функциональные кнопки красного цвета дают возможность легко управлять осветителем даже в условиях недостаточного освещения.

Рядом с кнопками расположена аккумуляторная площадка для размещения одного аккумулятора типа V-mount (приобретаются отдельно). В случае питания от сети, комплектный сетевой адаптер 220 В, может также закрепляться на аккумуляторной площадке.

Пульт дистанционного управления, работающий на частоте 2,4 ГГц дает возможность управлять осветителем на расстоянии до 50 метров. Для управления осветителем доступны 99 радиоканалов, что позволит управлять сразу несколькими устройствами в одном помещении.

По протоколу DMX512 осветитель может управляться на одном из 512 каналов и выполнять различные световые сценарии совместно с другими осветителями. Благодаря разъемам "вход" и "выход" интерфейса RJ45 осветители могут выстраиваться в общую сеть до 500 метров.

К корпусу крепятся четыре металлические шторки шириной 17 мм, которые позволяют сделать свет более управляемый - перенаправить световой поток или отсечь освещение с нужной стороны, избегая засветки. Каждая шторка прикручена винтами в двух местах и может быть снята в случае необходимости.

Съемный матовый белый фильтр, входящий в комплект, поможет сделать свет мягким и рассеянным.

Осветитель устанавливается на стойку со шпиготом 5/8" (в комплект не входит) при помощи металлического кронштейна-лиры в вертикальном или горизонтальном положениях. Осветитель вращается бесступенчато на 360 градусов и надежно зажимается двумя фиксирующими ручками.

Характеристики: