Amaran T4c осветитель

Описание

При помощи мобильного приложения Sidus Link вы сможете дистанционно управлять совместимыми устройствами от Aputure. С экрана смартфона можно управлять мощностью, температурой и художественными режимами до 100 приборов.

На корпусе устройства уже предусмотрено несколько отверстий под винт 1/4" и 3/8" ARRI, а также NATO Rail, что даёт простор для выбора креплений и организации пространства в студии.

Харктеристики: