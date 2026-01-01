Amaran T4c осветитель

При помощи мобильного приложения Sidus Link вы сможете дистанционно управлять совместимыми устройствами от Aputure. С экрана смартфона можно управлять мощностью, температурой и художественными режимами до 100 приборов.
На корпусе устройства уже предусмотрено несколько отверстий под винт 1/4" и 3/8" ARRI, а также NATO Rail, что даёт простор для выбора креплений и организации пространства в студии.
Харктеристики:
- Мощность (макс) 40 Вт
- Цветовая температура 2500 — 7500
- RGB режим Да
- CRI 95
- Питание сетевой адаптер, собственный аккумулятор
- Крепление 1/4", 3/8", NATO Rail/Clamp, ARRI 3/8"
- Размер 1200 × 42 × 42 мм