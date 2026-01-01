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Amaran T4c осветитель
Amaran T4c осветитель
Amaran T4c осветитель
Amaran T4c осветитель
Amaran T4c осветитель

Amaran T4c осветитель

Amaran
Артикул: MTG-0481

Aputure Amaran T4c осветитель.

Aputure Amaran T4C - профессиональный RGB жезл. Осветитель имеет прекрасные показатели цветопередачи, 46 прессетов цвета и 15 встроенных FX режимов для любых творческих идей. Настраивать параметры работы можно при помощи яркого дисплея и даже посредством DMX синхронизации. В комплекте предусмотрен съёмный аккумулятор - рукоятка на 77 Втч. Осветитель спроектирован для наиболее комфортной и функциональной работы.

Описание

При помощи мобильного приложения Sidus Link вы сможете дистанционно управлять совместимыми устройствами от Aputure. С экрана смартфона можно управлять мощностью, температурой и художественными режимами до 100 приборов.

На корпусе устройства уже предусмотрено несколько отверстий под винт 1/4" и 3/8" ARRI, а также NATO Rail, что даёт простор для выбора креплений и организации пространства в студии.

Харктеристики:

  • Мощность (макс) 40 Вт
  • Цветовая температура 2500 — 7500
  • RGB режим Да
  • CRI 95
  • Питание сетевой адаптер, собственный аккумулятор
  • Крепление 1/4", 3/8", NATO Rail/Clamp, ARRI 3/8"
  • Размер 1200 × 42 × 42 мм

Комплектация

  • осветитель
  • сетевой адаптер
  • сетевой кабель
  • аккумулятор
  • сумка - чехол
  • крепление 3/8" Eyebolt

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