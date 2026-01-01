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Fotokvant RLH-1-18 KIT рефлектор 18 см с патроном в комплекте с лампой и легкой стойкой
Fotokvant RLH-1-18 KIT рефлектор 18 см с патроном в комплекте с лампой и легкой стойкой
Fotokvant RLH-1-18 KIT рефлектор 18 см с патроном в комплекте с лампой и легкой стойкой
Fotokvant RLH-1-18 KIT рефлектор 18 см с патроном в комплекте с лампой и легкой стойкой
Fotokvant RLH-1-18 KIT рефлектор 18 см с патроном в комплекте с лампой и легкой стойкой
Fotokvant RLH-1-18 KIT рефлектор 18 см с патроном в комплекте с лампой и легкой стойкой
Fotokvant RLH-1-18 KIT рефлектор 18 см с патроном в комплекте с лампой и легкой стойкой
Fotokvant RLH-1-18 KIT рефлектор 18 см с патроном в комплекте с лампой и легкой стойкой

Fotokvant RLH-1-18 KIT рефлектор 18 см с патроном в комплекте с лампой и легкой стойкой

Fotokvant
Артикул: DAN-4124

Комплект Fotokvant RLH-1-18 KIT рефлектор 18 см с патроном, лампой и легкой стойкой.

Комплект студийного света, состоящий из рефлектора Fotokvant RLH-1-18 диаметром 18 см с патроном Е27, светодиодной лампы Fotokvant BLD-50 и стойки Fotokvant LS-2100

Описание

Внутренняя поверхность рефлектора матовая. На стойку крепится зажимным винтом. Для включения и выключения предусмотрен клавишный выключатель. Питание от сети. Диаметр - 18 см.

Лампа с цоколем Е27 предназначена для различных источников постоянного света. В ней установлены высокотехнологичные мощные светодиоды с максимальной степенью светоотдачи и низким уровнем расхода энергии. Она снабжена металлическим радиатором для эффективного охлаждения.

Технические характеристики лампы:

  • напряжение питания - 220 В
  • мощность лампы - 50 Вт
  • цветовая температура - 5400 К

Стойка легкая, трехколенная оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный. 

Характеристики стойки:

  • диаметры труб - 20-23-27 мм
  • количество секций - 3
  • стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма
  • вес - 1,2 кг
  • максимальная нагрузка - 5 кг


Комплектация

  • Рефлектор Fotokvant RLH-1-18 с патроном - 1 шт.
  • Стойка легкая Fotokvant LS-2100 - 1 шт.
  • Светодиодная лампа направленного света Fotokvant BLD-50 - 1 шт.

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