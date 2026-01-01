Fotokvant RLH-1-18 KIT рефлектор 18 см с патроном в комплекте с лампой и легкой стойкой

Внутренняя поверхность рефлектора матовая. На стойку крепится зажимным винтом. Для включения и выключения предусмотрен клавишный выключатель. Питание от сети. Диаметр - 18 см.
Лампа с цоколем Е27 предназначена для различных источников постоянного света. В ней установлены высокотехнологичные мощные светодиоды с максимальной степенью светоотдачи и низким уровнем расхода энергии. Она снабжена металлическим радиатором для эффективного охлаждения.
Технические характеристики лампы:
- напряжение питания - 220 В
- мощность лампы - 50 Вт
- цветовая температура - 5400 К
Стойка легкая, трехколенная оснащена фиксаторами-клипсами. Цвет - черный.
Характеристики стойки:
- диаметры труб - 20-23-27 мм
- количество секций - 3
- стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма
- вес - 1,2 кг
- максимальная нагрузка - 5 кг