Falcon Eyes LH-27S патрон для ламп

Описание

Патрон предназначен для подключения к сети переменного тока 220 В (50 Гц). Изготовлен из пластика, фиксирующие винты - из стали.

Оснащен кронштейном, с помощью которого его можно зафиксировать на штанге или стойке со шпиготом диаметром 5/8". Поворотный кронштейн позволяет установить лампу-вспышку под нужным углом (диапазон 180 градусов).

В кронштейн патрона можно установить фотозонт и зафиксировать его винтовым зажимом.

Характеристики: