Falcon Eyes LH-27S патрон для ламп

Патрон предназначен для подключения к сети переменного тока 220 В (50 Гц). Изготовлен из пластика, фиксирующие винты - из стали.
Оснащен кронштейном, с помощью которого его можно зафиксировать на штанге или стойке со шпиготом диаметром 5/8". Поворотный кронштейн позволяет установить лампу-вспышку под нужным углом (диапазон 180 градусов).
В кронштейн патрона можно установить фотозонт и зафиксировать его винтовым зажимом.
Характеристики:
- цоколь - E27
- сеть - 220 В, 50 Гц
- размеры (без провода) - 150х55х650 мм
- масса - 230 г