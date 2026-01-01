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Falcon Eyes LH-27S патрон для ламп
Falcon Eyes LH-27S патрон для ламп
Falcon Eyes LH-27S патрон для ламп
Falcon Eyes LH-27S патрон для ламп

Falcon Eyes LH-27S патрон для ламп

Falcon Eyes
Артикул: DAN-4371

Патрон Falcon Eyes LH-27S для студийных ламп.

Патрон с цоколем E27, на поворотном кронштейне, с отверстие для фотозонта. Устанавливается на шпигот (стандартное крепление на стойку) или штангу диаметром 5/8".

Описание

Патрон предназначен для подключения к сети переменного тока 220 В (50 Гц). Изготовлен из пластика, фиксирующие винты - из стали.

Оснащен кронштейном, с помощью которого его можно зафиксировать на штанге или стойке со шпиготом диаметром 5/8". Поворотный кронштейн позволяет установить лампу-вспышку под нужным углом (диапазон 180 градусов).

В кронштейн патрона можно установить фотозонт и зафиксировать его винтовым зажимом.

Характеристики:

  • цоколь - E27
  • сеть - 220 В, 50 Гц
  • размеры (без провода) - 150х55х650 мм
  • масса - 230 г

 

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