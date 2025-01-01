Phottix 85341 ультракомпактный зонт 91 см 36" серебряный

Арт. FTR-1149

Плоский светодиодный осветитель YongNuo LED YN-300 предназначен в первую очередь для видеосъемки с установкой на камеру, однако с успехом используется и фотографами в постановочных студийных или выездных фотосессиях.

Триста светодиодов производят мягкое и равномерное освещение, добиться которого с помощь других средств довольно сложно.