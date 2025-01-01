images
images
images
images
images
images
Phottix 85341 ультракомпактный зонт 91 см 36" серебряный
Phottix 85341 ультракомпактный зонт 91 см 36" серебряный
Phottix 85341 ультракомпактный зонт 91 см 36" серебряный
Phottix 85341 ультракомпактный зонт 91 см 36" серебряный
Phottix 85341 ультракомпактный зонт 91 см 36" серебряный
Phottix 85341 ультракомпактный зонт 91 см 36" серебряный

Phottix 85341 ультракомпактный зонт 91 см 36" серебряный

Phottix
Артикул: FTR-1480
Phottix (85341) – складывающийся в два раза зонт-отражатель.
Подходит для фотографов, которые часто работают на выездной съемке. Зонт в сложенном состоянии составляет всего 40 см. Цвет зонта снаружи черный, внутри серебряный.

Описание

Phottix 85341 ультракомпактный зонт 91 см 36" серебряный

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Manfrotto 319 штативный адаптер для чаши 75-100 мм
Арт. OLE-1150
Manfrotto 319 штативный адаптер для чаши 75-100 мм
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 319 – алюминиевое переходное кольцо для установки штативной головки с чашей 75 мм на штативы с чашей 100 мм. 

9 890 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes DSLR GW1N II видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D3,D3S,D3X
Арт. VBR-057
Falcon Eyes DSLR GW1N II видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D3,D3S,D3X
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 7 дн

Falcon Eyes DSLR GW1N II – беспроводной видоискатель позволяет управлять затвором камеры и получать картинку в режиме Live View. Устройство имеет несколько радиоканалов, что позволяет использовать его с несколькими камерами одновременно.

-15 %5 190 ₽
4 410 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes DSLR GW1N видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D300/D700
Арт. VBR-058
Falcon Eyes DSLR GW1N видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D300/D700
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн

Беспроводной видоискатель позволяет управлять затвором камеры и получать картинку в режиме Live View. Устройство имеет несколько радиоканалов, что позволяет использовать его его с несколькими камерами одновременно.

-15 %5 190 ₽
4 410 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes FGA-K5 комплект насадок для накамерных вспышек
Арт. VBR-199
Falcon Eyes FGA-K5 комплект насадок для накамерных вспышек
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 7 дн

Falcon Eyes FGA-K5 – комплект насадок для накамерных вспышек. С его помощью фотограф может усиливать цвета и создавать световые акценты на фотографиях. Подходит как для начинающих, так и для профессиональных фотографов. С ними удобно работать в студии и на пленэре.

-15 %1 890 ₽
1 600 ₽
В корзину
YongNuo YN300 LED 5500К осветитель светодиодный на 300 светодиодов
Арт. FTR-1149
YongNuo YN300 LED 5500К осветитель светодиодный на 300 светодиодов
Наличие
Санкт-Петербург: в наличии 1-3 шт

Плоский светодиодный осветитель YongNuo LED YN-300 предназначен в первую очередь для видеосъемки с установкой на камеру, однако с успехом используется и фотографами в постановочных студийных или выездных фотосессиях.

Триста светодиодов производят мягкое и равномерное освещение, добиться которого с помощь других средств довольно сложно.

7 450 ₽
В корзину
Grifon LED LFV-Q60W лампа светодиодная 105 диодов
Grifon LED LFV-Q60W лампа светодиодная 105 диодов
Grifon LED LFV-Q60W лампа светодиодная 105 диодов
Арт. NVF-9777
Grifon LED LFV-Q60W лампа светодиодная 105 диодов
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon LED LFV-Q60W - лампа светодиодная, 105 диодов.

Легкий и компактный источник постоянного света с панелью сверхъярких светодиодов и уровнем цветопередачи CRI 82. Осветитель предназначен для установки в стандартный патрон Е27, мощность лампы 60 Вт. Имеет встроенный вентилятор охлаждения. 

3 110 ₽
В корзину
Grifon LED LFV-Q50W лампа светодиодная 70 диодов
Grifon LED LFV-Q50W лампа светодиодная 70 диодов
Арт. MTG-0178
Grifon LED LFV-Q50W лампа светодиодная 70 диодов
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon LED LFV-Q50W - энергосберегающая светодиодная лампа с высокой светоотдачей, 70 диодов. Цоколь - Е27.

2 070 ₽
В корзину

Видео

Фотосъемка косметики для каталога. Часть первая - съемка
Фотосъемка косметики для каталога. Часть первая - съемка
Обзор комплекта постоянного света Fotokvant FL-5 KIT
Обзор комплекта постоянного света Fotokvant FL-5 KIT
Чистка матрицы фотоаппарата. Чем и как нужно чистить оптику
Чистка матрицы фотоаппарата. Чем и как нужно чистить оптику
Три варианта использования параболического софтбокса
Три варианта использования параболического софтбокса
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера