Grifon T-216 translucent зонт на просвет белый диаметр 175 см

Grifon SB-FW170 – октобокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света.
Устанавливается на студийную вспышку с креплением Bowens. Диаметр освещающей поверхности 170 см. Вес - 2,6 кг.
Зонт Grifon T-216 на просвет белого цвета.
Отлично подходит для студийной и стробистской съемки. Диаметр 175 см. Длина дуги по куполу 216 см. Вес - 0,8 кг.
Fotokvant MAC-12 – переходник-адаптер с 3,5 мм (папа) на 6,3 мм (мама) для синхронизаторов.
Имеет позолоченное покрытие для максимальной передачи сигнала и долговечности. Комплектность поставки - 1 шт.
Grifon FL-305A – простой и эффективный осветитель для видео- и фотосъемки. Его использование сократит затраты электроэнергии. Он прост в работе, для создания более мягкого и натурального освещения можно использовать софтбокс или зонт.
