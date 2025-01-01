images
Grifon T-216 translucent зонт на просвет белый диаметр 175 см

Grifon
Артикул: NVF-1397

Зонт Grifon T-216 на просвет белого цвета.

Отлично подходит для студийной и стробистской съемки. Диаметр 175 см. Длина дуги по куполу 216 см. Вес - 0,8 кг.

Описание

