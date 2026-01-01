GreenBean Лампа галогеновая FHL-2000 для осветителя Fresnel 2000

Монтаж и демонтаж галогенной лампы должен осуществляться в чистых хлопчатобумажных перчатках при отключенном питании сети, не допускается попадание влаги, а также любое механическое или химическое воздействие на прибор, где установлена лампа.
Нельзя трогать стекло лампы, нельзя делать резкие движения прибором с включенной лампой. Как и любую бытовую лампу накаливания, нельзя подвергать галогенную лампу ударным нагрузкам, так как элементом лампы является хрупкая нить накаливания.
Характеристики:
- мощность, Вт – 2000
- цоколь – G38
- питание – 220В 50Гц
- цветовая температура, К – 3200
- ресурс лампы, ч – 10000