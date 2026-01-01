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GreenBean Лампа галогеновая FHL-2000 для осветителя Fresnel 2000

GreenBean Лампа галогеновая FHL-2000 для осветителя Fresnel 2000

GreenBean
Артикул: VBR-016

GreenBean FHL-2000 – лампа галогенная для осветителя Fresnel 2000.

Описание

Монтаж и демонтаж галогенной лампы должен осуществляться в чистых хлопчатобумажных перчатках при отключенном питании сети, не допускается попадание влаги, а также любое механическое или химическое воздействие на прибор, где установлена лампа.

Нельзя трогать стекло лампы, нельзя делать резкие движения прибором с включенной лампой. Как и любую бытовую лампу накаливания, нельзя подвергать галогенную лампу ударным нагрузкам, так как элементом лампы является хрупкая нить накаливания.

Характеристики:

  • мощность, Вт – 2000
  • цоколь – G38
  • питание – 220В 50Гц
  • цветовая температура, К – 3200
  • ресурс лампы, ч – 10000

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