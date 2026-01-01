Grifon SB-OB6AC быстрораскладной октобокс с цоколем Е27

Быстрораскладной октобокс Grifon SB-OB6AC с цоколем Е27
Grifon SB-OB6AC — это быстрораскладной октобокс (восьмиугольный софтбокс) со встроенным цоколем Е27 для установки компактных люминесцентных или светодиодных ламп. Он создан для фотографов, которым нужен мобильный источник мягкого, обволакивающего света с круглым рисунком.
Основные характеристики
- Тип: Восьмиугольный софтбокс (октобокс).
- Диаметр: 60 см.
- Крепление: Встроенный цоколь Е27 для ламп.
- Сборка: Быстрораскладная конструкция.
- Вес: 0,8 кг.
- Материал: Ткань, устойчивая к различным внешним воздействиям.
Для чего используется
Октобокс Grifon SB-OB6AC идеально подходит для:
- Портретной съемки (создает круглый блик в глазах модели).
- Работы в небольших или домашних фотостудиях.
- Выездных съемок, репортажей и торжественных мероприятий.
- Создания мягкого, обволакивающего света.
Преимущества конструкции
Октобокс собирается по принципу зонта, что позволяет быстро установить и разобрать его без использования специальных инструментов. В комплекте идут внешний отражающий кожух и белый рассеиватель для смягчения света, а также чехол для хранения и транспортировки.
Рекомендации по укомплектованиюОсвещение
- Для работы с софтбоксом рекомендуется использовать светодиодные или люминесцентные лампы мощностью от 20 до 200 Вт с цоколем Е27.
- Примеры совместимых моделей: Fotokvant BLD-60, Fotokvant BFL-150 и аналоги.
- Благодаря малому весу (0,4 кг) софтбокс можно устанавливать на любые стандартные стойки или журавли, подходящие по высоте.
- Примеры подходящих моделей: Fotokvant LS-2102, Grifon FT 501-B и аналоги.