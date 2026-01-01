Grifon SB-OB6AC быстрораскладной октобокс с цоколем Е27

Описание

Быстрораскладной октобокс Grifon SB-OB6AC с цоколем Е27

Grifon SB-OB6AC — это быстрораскладной октобокс (восьмиугольный софтбокс) со встроенным цоколем Е27 для установки компактных люминесцентных или светодиодных ламп. Он создан для фотографов, которым нужен мобильный источник мягкого, обволакивающего света с круглым рисунком.

Основные характеристики

Тип: Восьмиугольный софтбокс (октобокс).

Восьмиугольный софтбокс (октобокс). Диаметр: 60 см.

60 см. Крепление: Встроенный цоколь Е27 для ламп.

Встроенный цоколь Е27 для ламп. Сборка: Быстрораскладная конструкция.

Быстрораскладная конструкция. Вес: 0,8 кг.

0,8 кг. Материал: Ткань, устойчивая к различным внешним воздействиям.

Для чего используется

Октобокс Grifon SB-OB6AC идеально подходит для:

Портретной съемки (создает круглый блик в глазах модели).

Работы в небольших или домашних фотостудиях.

Выездных съемок, репортажей и торжественных мероприятий.

Создания мягкого, обволакивающего света.

Преимущества конструкции

Октобокс собирается по принципу зонта, что позволяет быстро установить и разобрать его без использования специальных инструментов. В комплекте идут внешний отражающий кожух и белый рассеиватель для смягчения света, а также чехол для хранения и транспортировки.

Рекомендации по укомплектованию







