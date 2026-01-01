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Grifon SB-OB6AC быстрораскладной октобокс с цоколем Е27
Grifon SB-OB6AC быстрораскладной октобокс с цоколем Е27
Grifon SB-OB6AC быстрораскладной октобокс с цоколем Е27
Grifon SB-OB6AC быстрораскладной октобокс с цоколем Е27
Grifon SB-OB6AC быстрораскладной октобокс с цоколем Е27
Grifon SB-OB6AC быстрораскладной октобокс с цоколем Е27
Grifon SB-OB6AC быстрораскладной октобокс с цоколем Е27
Grifon SB-OB6AC быстрораскладной октобокс с цоколем Е27

Grifon SB-OB6AC быстрораскладной октобокс с цоколем Е27

Grifon
Артикул: NVF-6386

Grifon SB-OB6AC – быстрораскладной октобокс с цоколем Е27 под лампу. Предназначен для работы в небольших или домашних фотостудиях. Быстрая сборка позволяет брать софтбокс с собой на выездную съемки и с успехом использовать в репортаже, на торжественных мероприятиях. Изготовлен из ткани, устойчивой к различным внешним воздействиям. Диаметр - 60 см. Вес - 0,8 кг. Лампочки в комплект не входят.

Описание

Быстрораскладной октобокс Grifon SB-OB6AC с цоколем Е27

Grifon SB-OB6AC — это быстрораскладной октобокс (восьмиугольный софтбокс) со встроенным цоколем Е27 для установки компактных люминесцентных или светодиодных ламп. Он создан для фотографов, которым нужен мобильный источник мягкого, обволакивающего света с круглым рисунком.

Основные характеристики

  • Тип: Восьмиугольный софтбокс (октобокс).
  • Диаметр: 60 см.
  • Крепление: Встроенный цоколь Е27 для ламп.
  • Сборка: Быстрораскладная конструкция.
  • Вес: 0,8 кг.
  • Материал: Ткань, устойчивая к различным внешним воздействиям.

Для чего используется

Октобокс Grifon SB-OB6AC идеально подходит для:

  • Портретной съемки (создает круглый блик в глазах модели).
  • Работы в небольших или домашних фотостудиях.
  • Выездных съемок, репортажей и торжественных мероприятий.
  • Создания мягкого, обволакивающего света.

Преимущества конструкции

Октобокс собирается по принципу зонта, что позволяет быстро установить и разобрать его без использования специальных инструментов. В комплекте идут внешний отражающий кожух и белый рассеиватель для смягчения света, а также чехол для хранения и транспортировки.

Рекомендации по укомплектованию

Освещение


Крепление


  • Благодаря малому весу (0,4 кг) софтбокс можно устанавливать на любые стандартные стойки или журавли, подходящие по высоте.
  • Примеры подходящих моделей: Fotokvant LS-2102, Grifon FT 501-B и аналоги.

Комплектация

  • Внешний отражающий кожух с патроном – 1 шт.
  • Внешний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.

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