Falcon Eyes BH-39 штативная головка

Голову можно использовать с любыми штативами или моноподами, имеющими установочный винт диаметром 3/8". Нижняя база головы снабжена поворотным механизмом с независимым фиксатором положения и шкалой для горизонтального панорамирования. Также на базе имеется фиксатора шара, который управляет всеми положениями головы. Вращение рукояток плавное с дозированным усилием, а фиксация быстрая и надежная. Установив усилие зажима на близком к максимальному уровню, вращение шара происходит плавно и без рывков.
Характеристики:
- тип головы - шаровая
- максимальная нагрузка, кг - 15
- диаметр шара, мм - 40
- высота головы, мм - 95
- размер площадки, мм - 38,5х60
- крепление для камеры - 1/4"
- крепление к штативу - 3/8"
- диаметр базы для установки на штатив, мм - 51
- панорамирование по горизонтали, град. - 360
- пузырьковый уровень - есть
- материал – алюминиево-магниевый сплав
- вес, кг - 0,392