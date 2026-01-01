Falcon Eyes BH-39 штативная головка

Описание

Голову можно использовать с любыми штативами или моноподами, имеющими установочный винт диаметром 3/8". Нижняя база головы снабжена поворотным механизмом с независимым фиксатором положения и шкалой для горизонтального панорамирования. Также на базе имеется фиксатора шара, который управляет всеми положениями головы. Вращение рукояток плавное с дозированным усилием, а фиксация быстрая и надежная. Установив усилие зажима на близком к максимальному уровню, вращение шара происходит плавно и без рывков.

Характеристики: