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Falcon Eyes BH-39 штативная головка
Falcon Eyes BH-39 штативная головка
Falcon Eyes BH-39 штативная головка
Falcon Eyes BH-39 штативная головка

Falcon Eyes BH-39 штативная головка

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3954

Штативная голова Falcon Eyes BH-39.

Шаровая штативная голова, максимальная нагрузка - 15 кг, винт 1/4" для камеры, устанавливается на штатив с винтом 3/8". Имеет поворотное основание со шкалой для горизонтального панорамирования.

Описание

Голову можно использовать с любыми штативами или моноподами, имеющими установочный винт диаметром 3/8". Нижняя база головы снабжена поворотным механизмом с независимым фиксатором положения и шкалой для горизонтального панорамирования. Также на базе имеется фиксатора шара, который управляет всеми положениями головы. Вращение рукояток плавное с дозированным усилием, а фиксация быстрая и надежная. Установив усилие зажима на близком к максимальному уровню, вращение шара происходит плавно и без рывков.

Характеристики:

  • тип головы - шаровая
  • максимальная нагрузка, кг - 15
  • диаметр шара, мм - 40
  • высота головы, мм - 95
  • размер площадки, мм - 38,5х60
  • крепление для камеры - 1/4"
  • крепление к штативу - 3/8"
  • диаметр базы для установки на штатив, мм - 51
  • панорамирование по горизонтали, град. - 360
  • пузырьковый уровень - есть
  • материал – алюминиево-магниевый сплав
  • вес, кг - 0,392

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