Falcon Eyes GC-65100S защитный колпак для HL/QL/DS матовый

Falcon Eyes SP-BG5 – мешок для песка с двумя заполняемыми частями, которые закрываются на липучки.
При заполнении песком предназначен для использования в качестве противовеса. Используется в кране для установки осветительных приборов LSB-3.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes GC-65100S – защитный колпак из жаропрочного стекла с матовым покрытием FROSTED для галогенных осветителей HL, QL и DS. Предохраняет лампу от механического повреждения при замене насадок. Матовое покрытие позволяет избежать нежелательных бликов, проявляющихся в некоторых съемочных ситуациях.
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Falcon Eyes SP-BG5 – мешок для песка с двумя заполняемыми частями, которые закрываются на липучки.
При заполнении песком предназначен для использования в качестве противовеса. Используется в кране для установки осветительных приборов LSB-3.
Соты Fotokvant GRID-75150 для софтбокса размером 75х150 см.
Размер ячейки 5х5 см, толщина сот - 3 см. Подходят для работы с софтбоксом Fotokvant SB-75150BW.
Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки). В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.
Набор колес Fotokvant LSC-22 Wheel KIT для стойки. Колеса для студийной стойки с посадочным диаметром 22 мм. В комплекте 3 штуки. Изготовлены из стали, имеют систему блокировки и резиновые протекторы. Наличие колесиков у стойки существенно облегчают трансформацию студии с установленными приборами и насадками.