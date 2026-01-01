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Falcon Eyes GC-65100S защитный колпак для HL/QL/DS матовый
Falcon Eyes GC-65100S защитный колпак для HL/QL/DS матовый
Falcon Eyes GC-65100S защитный колпак для HL/QL/DS матовый
Falcon Eyes GC-65100S защитный колпак для HL/QL/DS матовый

Falcon Eyes GC-65100S защитный колпак для HL/QL/DS матовый

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6458

Falcon Eyes GC-65100S – защитный колпак из жаропрочного стекла с матовым покрытием FROSTED для галогенных осветителей HL, QL и DS. Предохраняет лампу от механического повреждения при замене насадок. Матовое покрытие позволяет избежать нежелательных бликов, проявляющихся в некоторых съемочных ситуациях.

Описание

Falcon Eyes GC-65100S защитный колпак для HL/QL/DS матовый

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